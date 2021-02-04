洛阳加强河道疏浚砂综合利用 将设置便民点优惠价格供砂利用

7日，记者获悉，洛阳市河长办日前印发《关于进一步加强河道疏浚砂综合利用管理的通知》，要求强化河道疏浚砂管理，在确保涉水工程安全、河湖生态健康的前提下，有序推进河道疏浚砂综合利用。

7日，记者获悉，洛阳市河长办日前印发《关于进一步加强河道疏浚砂综合利用管理的通知》，要求强化河道疏浚砂管理，在确保涉水工程安全、河湖生态健康的前提下，有序推进河道疏浚砂综合利用。

目前，洛阳市正在全力推进以河道清淤、清障、护堤为主要内容的小流域“两清一护”综合治理工作，确保明年汛期前实现河道行洪安全畅通。加强洛阳市河道疏浚砂综合利用管理，是推进小流域“两清一护”综合治理工作，切实保障河道防洪安全、生态安全，维护人民群众合法利益，服务地方经济社会建设发展的关键所在。

此次通知对河道疏浚砂综合利用的组织实施、现场监管、处置方案、监督指导等方面做出进一步明确。要求优先保障河湖保护等水利工程、重点基础设施建设和民生工程，坚决杜绝假借河道疏浚之名行采砂之实，重拳打击以涉河工程为掩护非法采砂的行为。建立健全进出场计量、监控、登记手续，落实以票控收等制度，重点加强对疏浚砂石上岸环节的监管。落实让利于民要求，有关县(区)人民政府(管委会)从砂石综合利用收益中按一定比例，补助有关乡镇(街道)、村(社区)，用于当地基础设施建设、河道修复及护河员补贴等，并通过合理设置便民销售点、优惠价格供砂等措施，有效解决当地群众自建房等用砂问题。对在疏浚砂综合利用中超范围采砂、擅自处置疏浚砂、侵害群众合法权益等行为，依法依规严肃查处。(记者 王雨 通讯员 郑斐冉)