“书香中梁”走进伊滨 爱心捐赠情暖校园

书香浸伊滨，“大雪”升暖阳。今日上午，中梁控股集团“书香中梁进洛阳”爱心捐赠仪式在洛阳魏书生中学举行，助力教育事业，播撒冬日温情。

书香浸伊滨，“大雪”升暖阳。今日上午，中梁控股集团“书香中梁进洛阳”爱心捐赠仪式在洛阳魏书生中学举行，助力教育事业，播撒冬日温情。

落笔伊滨，本次活动旨在进一步传递公益力量，以实际行动为学生插上梦想的翅膀。捐赠仪式上，洛阳市伊滨区教体局党组书记、局长陈建银对中梁控股集团为伊滨教育做出的贡献给予充分肯定，表示本次爱心活动不仅是彰显着对孩子们的拳拳关爱，更有利于促进伊滨区教育事业的发展。

本次活动捐赠对象为洛阳魏书生中学、伊滨区第二实验小学以及伊滨区枫叶路小学，捐赠物资将用于洛阳魏书生中学安装校园操场LED显示大屏、伊滨区第二实验小学添置30台教师办公台式电脑、伊滨区枫叶路小学铺装足球场悬浮地板，从硬件设施上改善学校的教育环境。作为受赠方代表之一，伊滨区枫叶路小学校长智俊娟对中梁控股集团的善举表达了由衷的感谢，表示这批物资将有效提升区域教学质量，激发学生学习积极性、创造性，进而提高学习素质。

据悉，为响应“倡导全民阅读、建设书香社会”号召，中梁控股集团于2016年正式发起“书香中梁”公益项目。眼下，“书香中梁”已走过青海、西藏、江西等地，通过捐赠爱心图书、设立帮困助学金、改善教育设施等善举，帮助孩子们开阔眼界、充实知识，受到社会各界的广泛好评。中梁北方区域集团投策研融联盟执行总裁马杰表示，未来中梁控股集团将继续秉承高度的社会责任感，积极投身社会公益事业，为更多“国之栋梁”的诞生贡献力量。(记者 谢钰旸 文/图)