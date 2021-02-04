洛阳部分区域共享单车为何减少？洛阳城市管理局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：龙门大道开元大道口公交站附近哈啰单车最近全撤走了，给出行造成了不便，请问是什么原因？能否恢复单车投放。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：龙门大道开元大道口公交站附近哈啰单车最近全撤走了，给出行造成了不便，请问是什么原因？能否恢复单车投放。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：龙门大道开元大道口公交站附近哈啰单车最近全撤走了，给出行造成了不便，请问是什么原因？
市城市管理局回复：目前两家公司正在按考核细则要求进行整改，下步要求两家公司按各自所划线框落做好车辆投放工作。
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