洛阳组建9个驻点招商组 着力引进大项目好项目

近日，在洛阳市政府驻上海联络处招商引资动员大会上，创新成为会议上的高频词。

近日，在洛阳市政府驻上海联络处招商引资动员大会上，创新成为会议上的高频词。

“我们要创新思路、提升速度，全力推进招商引资工作取得新突破。”杭州组副组长李富山说。

“我们要创新学习招商知识，尽快制定招商细则，实现精准招商、有效招商。”苏州组组长王宗献说。

会上，上海联络处的近期工作任务也进一步明确——拜访上海市政府有关部门，加强与黄浦区政府沟通，深入推进洛阳市与黄浦区两地人才交流、文化旅游、经贸合作等领域友好合作。

按照市委、市政府工作部署要求，洛阳市以环渤海、长三角、珠三角等3个经济发达地区为招商重点区域，在北京、上海、深圳等地设立招商联络处，组建北京、上海、苏州、杭州、深圳、东莞、佛山、厦门、成都等9个驻点招商组，着力引进一批符合我市产业发展定位、产业带动能力强的大项目、好项目。

截至目前，9个市级驻点招商组已抽调41人组成招商队伍，已完成驻点招商岗前适应性线上培训，正在陆续前往驻点开展招商工作。另外，有16个县区派出39个小分队，共计140人分赴北京、上海、广州、深圳、成都、佛山、杭州、厦门、西安等地开展县级驻点招商，全国招商网络已逐步形成。

今年以来，洛阳市坚持“项目为王”，以“三个一批”活动为抓手，高位推进招商引资工作，通过健全体制机制、加强项目管理、创新方式方法、做好服务保障，为推动全市产业高质量发展注入新动能。

精心谋划项目。按照“外部有市场、自身有优势、要素有保障、承接有平台、政策有激励”的原则，洛阳市加强前期对接工作，收集全市招商信息，并建立招商引资在谈项目库，为“三个一批”活动的滚动开展储备充足的项目资源。

精准招商对接。先后与50余家企业开展项目对接，接待东莞市工商界考察团、360集团、嘉德旅文等40家企业来洛考察，并针对重点企业制定个性化招商手册，促进了集成电路芯片封装项目、整车生产基地、智能物流产业园、飞机制造等重点项目的进展落地。

推动工作落实。洛阳市强化县区党政“一把手”是招商引资工作“第一责任人、第一推进人”，严格落实大员招商“二分之一”工作法，确保党政主要负责同志始终有一人在外招商。同时，我市按照招商引资“55733”工作法，即强化“五库”建设、谋划项目“五有”、外出招商“七带”、对来洛客商给予“三遇”、对项目推进实行“三运转”，提高项目对接成功率。

据统计，今年前10个月，全市共签约亿元以上招商引资项目313个，投资总额2335.92亿元，其中10亿元以上项目88个，占比28.1%。截至目前，已开工项目226个，开工率72.2%。

下一步，洛阳市将进一步加强招商项目的谋划，重点围绕提升传统产业、培育新兴产业、布局未来产业，立足自身优势和发展定位，动态调整招商项目库，同时做好拟签约项目前期论证，提升项目精准度和落地率。另外，我市还将要强化服务保障，结合“万人助万企”活动，进一步深化“放管服效”改革，落实好企业“服务官”、企业服务日、企业政府直通车等机制，对于重点项目提前介入、主动跟进，开辟通道、联审联批，力争更多在谈项目签约落地、见到实效。（记者 李迎博 通讯员 李庆军）