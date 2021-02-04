文博体育公园道路被围挡拦住？相关部门回复

日前，有市民通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，在洛龙区文博体育公园内，有一条进出公园的路早就修好了，但长期被人用围挡拦住，旁边的草坪被人踩出一条小道，看着心疼人，希望相关部门尽快解决。7日，记者对此进行走访。

日前，有市民通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，在洛龙区文博体育公园内，有一条进出公园的路早就修好了，但长期被人用围挡拦住，旁边的草坪被人踩出一条小道，看着心疼人，希望相关部门尽快解决。7日，记者对此进行走访。

市民张先生家住西工区，经常到文博体育公园锻炼身体。“公园建得不错，环境优美，交通便利。”张先生说，他发现一个问题，即在公园东侧的洛阳体育博物馆旁边有一条路供游客进出公园，却一直被围挡拦住，这种现象存在了很长时间。

张先生说，旁边建有一个停车场，不少人停好车看到路上的围挡，不得不从旁边的草坪上穿过进公园，时间久了，那一片的草被踩死，看着既可惜又不文明。他认为，路已修好，附近也没其他施工，为啥挡住不让游客通行呢？因此通过洛阳网“百姓呼声”频道反映此事，希望相关部门尽快解决。

7日上午，记者来到现场看到，确如张先生所说，洛阳体育博物馆旁边的道路上有两块红色围挡挡着，并拉有警戒线，旁边的草坪上被人踩出一条羊肠小道。

记者询问得知，围挡是洛阳体育博物馆工作人员放置的。工作人员解释，围挡放置了有半年时间，主要出于安全考虑。工作人员说，博物馆楼体外墙上有裂纹，担心高空坠物砸伤从下方经过的游客，因此放置围挡避免游客通行。随后，工作人员根据现场情况将围挡进行了北移，留出一条通道供游客进出公园。

张先生说，感谢记者的帮助，同时希望如果外墙有安全隐患尽快消除，然后将围挡撤掉，方便广大游客前来游玩。(记者 魏巍 文/图)