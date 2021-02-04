“十四五”期间，洛阳将继续开展东汉帝陵的考古调查和发掘工作

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：国家文物局已宣布“十四五”期间大遗址保护名单，其中洛阳地区的邙山陵墓群在列，请问在此期间邙山陵墓群有什么具体规划和保护性实施的项目吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：国家文物局已宣布“十四五”期间大遗址保护名单，其中洛阳地区的邙山陵墓群在列，请问在此期间邙山陵墓群有什么具体规划和保护性实施的项目吗？

市文物局回复：“十四五”期间，将继续开展东汉帝陵的考古调查和发掘工作，完善并公布《邙山陵墓群保护总体规划纲要》，重点实施北魏孝文帝长陵、宣武帝景陵地宫、西朱村曹魏大墓等文物保护项目。感谢您对我们工作的监督与支持！

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