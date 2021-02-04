量身定制！43户残疾人家庭完成无障碍设施改造

“家里的无障碍设施用着怎么样？”“美哩很！”7日上午，瀍河区残联工作人员到部分残疾人家中回访，对无障碍设施使用情况进行了解。近期，他们结合“我为群众办实事”，免费对辖区43户重度残疾人家庭进行无障碍设施改造。

“家里的无障碍设施用着怎么样？”“美哩很！”7日上午，瀍河区残联工作人员到部分残疾人家中回访，对无障碍设施使用情况进行了解。近期，他们结合“我为群众办实事”，免费对辖区43户重度残疾人家庭进行无障碍设施改造。

雷老太太今年85岁，家住华林新村小区，老人属于重度残疾，出行靠轮椅。当日上午，记者跟随瀍河区残联理事长杨英及其同事任重远来到老人家里时，在1楼过道、洗手间等老人经常活动区域，均能看到醒目的无障碍扶手。走进卧室，老人的床边还安装有一个助起器。

“年纪大了，加上双腿残疾，我每天早上起床都很困难。”雷老太太说，以前她需要扒着床头的柜子才能起身，柜门都被她扒坏，每次去洗手间也没地方扶，地面和墙面贴有瓷砖比较滑，曾摔伤过两次，给其生活造成极大不便。前不久，瀍河区残联为其免费安装了无障碍设施，非常实用、方便。