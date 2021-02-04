2021“最美家乡人”全国评选即将开始 为洛阳“最美”投票吧！

随着全国各地区“最美家乡人”名单出炉，2021“最美家乡人”评选将进入最后的全国评选阶段。8日0时，全国“最美家乡人”评选投票通道正式开通，本网曾报道过的张红涛、吴拥军两位洛阳“最美家乡人”参与最后阶段的角逐，快来为咱洛阳的“最美”点赞投票吧！

随着全国各地区“最美家乡人”名单出炉，2021“最美家乡人”评选将进入最后的全国评选阶段。8日0时，全国“最美家乡人”评选投票通道正式开通，本网曾报道过的张红涛、吴拥军两位洛阳“最美家乡人”参与最后阶段的角逐，快来为咱洛阳的“最美”点赞投票吧！

“最美家乡人”评选活动由阿里巴巴天天正能量联合全国40余城市媒体共同发起，今年的全国评选围绕“最美人间烟火，最暖身边你我”的主题，寻找家乡的烟火气里那些因爱与善良而闪闪发光的普通人，将分成5组进行评选，分别为仗义相助、爱心播撒、敬业担当、真情守望、善意微光，覆盖前期各地“最美家乡人”人物的不同类别。

据了解，共72组“最美”人物故事进入全国评选阶段，晚报推荐的张红涛在“真情守望”组别，吴拥军在“爱心播撒”组别。(本网此前报道过今年入围全国评选的白英平，因去年参加过全国评选，她表示愿意把机会让给没有参加过的候选者，主办方决定，依次顺延至洛阳“最美家乡人”第三名吴拥军)。

张红涛是洛宁人，他和其他志愿者一道，给环卫工人发放300多双爱心手套，还自费购买100多个耳暖送给环卫工，而他的拖鞋穿了十几年都不舍得扔；栾川县特殊教育学校校长吴拥军，带着30多名残障孩子参加多项比赛，获得60余枚奖牌，其中5名学生明年将代表中国参加世界冬季特奥会……他们从10位(组)洛阳“最美家乡人”的评选中脱颖而出，代表洛阳市参与全国十佳“最美家乡人”评选。

今年的全国评选自8日0时正式上线，于12月14日24时结束，为期7天，共进行一轮投票和点赞，以媒体评委投票和网友点赞综合排名，最终各分类排名最高的两位候选人成为2021全国“十佳最美家乡人”，获得荣誉证书及万元正能量奖金。

全国十佳的评选结果将于12月15日在天天正能量官网、官方微博@天天正能量、微信公众号等渠道同步公布。

评选过程中，您可以扫描下方二维码，关注天天正能量官方微信，在公众号菜单栏点击“最美”按钮进入活动页面给候选人点赞，每个网友在活动期间可为每位候选人点赞一次。让我们一起为洛阳的“最美家乡人”投票助力，点赞“最美人间烟火”！（记者 仝景菁 实习生 杨颍静）

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