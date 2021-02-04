捡烟头活动进入尾声 社区“牵手”文明单位在行动

“这里有一些烟头，快拿家伙事儿来！”7日一早，一场由社区“牵手”文明单位的捡烟头活动在洛阳市涧西区军安社区举行，一时间，亮眼的“志愿红”在社区内随处可见，大家热情参与，不时从队伍中传来呼喊同伴的声音。

“这里有一些烟头，快拿家伙事儿来！”7日一早，一场由社区“牵手”文明单位的捡烟头活动在洛阳市涧西区军安社区举行，一时间，亮眼的“志愿红”在社区内随处可见，大家热情参与，不时从队伍中传来呼喊同伴的声音。

为进一步提升洛阳市民文明素质和环保意识，大力倡导文明健康的生活方式，10月30日起，洛阳市各个城区落实开展“烟头不落地，洛阳更美丽”捡烟头及烟头兑奖活动，活动预计在12月31日结束。

活动虽然已进入尾声，但大家的热情却丝毫未见。“捡起小烟头，拾起大文明。洛阳正在创建全国文明典范城市，我们每个人都应该主动做城市的代言人。”分包军安社区的文明单位——洛阳市商务局相关负责人说，他们经过两个多小时的集中清理，共清理烟头、纸屑等垃圾4袋。

据悉，“烟头不落地 洛阳更美丽”活动旨在为进一步提升辖区市民文明素质和环保意识，助力全国文明典范城市创建，大力倡导文明健康、绿色环保的生活方式，养成注重文明细节、培养文明习惯、践行文明行为的新时代好公民。记者从市创建办了解到，截至目前，我市已有百余个社区参与活动。（记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 李莹）