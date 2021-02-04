今日，洛阳交警官方微信发布消息，即日起，洛阳电动二、三轮车拆棚行动开始。

今日，洛阳交警官方微信发布消息，即日起，洛阳电动二、三轮车拆棚行动开始。

电动三轮车、电动自行车灵巧快速的自由穿梭在城市道路之间，其引发的交通安全问题也越来越多。其中，随意加装“遮阳(雨)棚”，安全隐患尤为突出。

电动车加装了遮阳篷会给我们带来哪些危害？

1、加装遮阳棚，遮挡了驾驶员的部分视线，在转弯的时候后视镜内看不清楚车后情况。

2、改变了车辆原有的结构，改变了行驶中的风阻系数，易导致车辆“飘来飘去”，驾驶员往往因不能控制行车平衡而发生事故。

3、遮阳棚加装在车辆前部，无疑是一把“利剑”。一旦发生交通事故，由于惯性，这把“利剑”很容易刺伤驾驶员的心脏或者颈部。

4、由于高度宽度增加容易影响其他人的安全。

根据《道路交通安全法实施条例》第71条(一)规定：自行车、电动自行车、残疾人机动轮椅车载物，高度从地面起不得超过1.5米，宽度左右各不得超出车把0.15米，长度前端不得超出车轮，后端不得超出车身0.3米。

电动三轮、低速四轮等车辆凡是存在加装遮阳(雨)棚等违法装置，且驾驶人无法提供车辆出厂时原始状态证明的，依据《机动车管理规定》第37条，对驾驶人处以罚款500元。

以上，对于擅自改变车辆外形的，公安交管部门有权责令恢复原状。

洛阳交警提醒大家不要为了“凉爽指数”“防雨指数”而降低了“安全系数”，已经安装的请自觉及时拆除！

（来源：洛阳交警）

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