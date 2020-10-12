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记者跑腿：因错过高龄补贴认证停发的补贴，认证后可以补发
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2021.12.07 15:07

　　近日，洛阳市伊川县城关镇刘女士咨询，家中老人错过了80岁以上高龄补贴认证，申请高龄补贴之后，未认证领取的补贴还能否领取？7日上午，跑腿记者带着她的问题，采访了洛阳市民政局养老服务科科长程玉娟。

　　程玉娟解释，根据相关文件精神，老人享受补贴后未能及时认证的，各县、区应在老人完成认证后，将应发未发的高龄补贴补发到位。也就是说，老人未认证期间停发的补贴，在进行认证后是可以补发的。

　　凡年满80周岁的本地户籍老人，根据本人申请，均可享受高龄补贴，退休职工同样适用。凭本人身份证或户口簙原件及复印件3份、本人近期二寸免冠照片3张，填写《洛阳市高龄老人补贴申请登记表》，向本人户口所在地的社区居委会(村委会)提出申请。

　　具体补贴标准为：年满80周岁至89周岁的老人，每人每月不低于50元；年满90周岁至99周岁的老人，每人每月不低于100元；年满100周岁以上的老人，每人每月300元。

　　高龄补贴实施属地化管理，每个县区高龄补贴认证方式和认证周期都有所不同，具体可咨询户籍所在地民政局。

　　洛龙区在市级文件要求的基础上，扩大了高龄老人覆盖范围和资金补贴力度，将70周岁以上老人纳入高龄补贴范围。对70周岁至79周岁老人，农民户口按每人每月50元，建档立卡户按每人每月100元标准发放。80周岁至89周岁老人，每人每月100元；90周岁至99周岁，每人每月200元；100周岁以上，每人每月600元。洛龙区享受高龄补贴老人可到社区或通过手机软件“洛龙区智慧养老”进行认证。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 张雅兰)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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