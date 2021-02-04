百只绿头鸭“亮相”隋唐遗址植物园【视频】

今天一早，记者在洛阳市隋唐遗址植物园野趣水景园看到，在园内的水系中，上百只绿头鸭一经“亮相”，就收获了一票“粉丝”。
今天一早，记者在洛阳市隋唐遗址植物园野趣水景园看到，在园内的水系中，上百只绿头鸭一经“亮相”，就收获了一票“粉丝”。
今天一早，记者在洛阳市隋唐遗址植物园野趣水景园看到，在园内的水系中，上百只绿头鸭一经“亮相”，就收获了一票“粉丝”。
该园相关负责人介绍，这些绿头鸭为隋唐遗址植物园人工放养，旨在为游客的冬日游园之旅增添一些趣味，除绿头鸭外，同批次放养的还有多只大白鹅，“人工放养的绿头鸭不仅不怕人，反而喜欢跟人亲近，游客可在保证自身安全的情况下近距离与它们互动”。
记者注意到，在与绿头鸭“亲密接触”的游客中，有不少人都自备了馒头、面包等“干粮”，对鸭群进行投喂。
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