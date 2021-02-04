出行注意！今日起，洛阳68路、80路公交线路调整

今日，洛阳公交集团微博发布消息，从12月7日起，对68路、80路公交线路进行调整，具体情况如下：

今日，洛阳公交集团微博发布消息，从12月7日起，对68路、80路公交线路进行调整，具体情况如下： 今日，洛阳公交集团微博发布消息，从12月7日起，对68路、80路公交线路进行调整，具体情况如下： 68路调整情况 丰李公交停车场及途经道路已施工完毕，具备使用和通行条件，公交集团自2021年12月7日起，68路恢复终点站丰李运营。 80路调整情况 因道湛附近拆迁围挡施工，自2021年12月7日起，80路区间车终点站由道湛调整至孔明街龙顾路口掉头返回。调整期间取消道湛站、龙顾路诸葛大街口站、诸葛镇东站、诸葛镇站的停靠。 （来源：洛阳公交集团微博） ⑥