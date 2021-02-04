网友大龄无技术很苦恼 洛阳人社局来支招

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：35岁没有一技之长很苦恼，请问洛阳哪里有就业技能培训？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：35岁没有一技之长很苦恼，请问洛阳哪里有就业技能培训？

市人力资源和社会保障局回复：根据《河南省就业补助资金管理办法》规定，城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者等5类人员参加就业技能培训可享受补贴。如您想参加培训，可咨询常住地或户籍地人社部门，也可登陆洛阳市人力资源和社会保障局官网-就业创业版块-工作动态，查询“洛阳市就业技能培训定点机构一览表”，根据公布的信息，主动与培训机构联系并选择培训专业参加培训。

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洛阳市就业技能培训定点机构及定点专业(项目)一览表（洛阳市人力资源和社会保障局官网 2021年11月16日公示）