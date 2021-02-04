洛阳考生注意！事关考研，河南最新通知

昨日，河南省招生办公室发布河南省2022年全国硕士研究生考试健康须知。其中，公告明确指出，全体考生在考前1天须向学校提交本人考前48小时内核酸检测阴性报告，不提交的不能正常参加考试。洛阳参加此次考试的考生请注意相关要求。

昨日，河南省招生办公室发布河南省2022年全国硕士研究生考试健康须知。其中，公告明确指出，全体考生在考前1天须向学校提交本人考前48小时内核酸检测阴性报告，不提交的不能正常参加考试。洛阳参加此次考试的考生请注意相关要求。

河南省2022年全国硕士研究生招生考试考生健康考试须知

为保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，提高考生自我防护意识，承担对社会的防疫责任，现将考生健康考试须知公告如下：

一、考前准备

1.个人防护。考生考前应避免前往疫情中高风险地区、人流密集的公共场所或前往中国境外，要遵守各地防疫措施，服从考试管理部门的疫情防控要求和安排；少外出，外出须全程正确佩戴口罩(一次性医用外科口罩)，保持社交距离；勤洗手，常通风，不扎堆，不聚会，合理饮食；不接触有省外旅行居住史、中国境外人员接触史的人员。

2.河南健康码申领与关注。考生须于考前14天提前通过支付宝搜索“豫事办”申领“河南健康码”“通信大数据行程卡”(简称“两码”)，如实填写个人信息，每日持续关注和保持“两码”为绿色。

3.填报健康申报表。考生考前14天(12月11日至24日)须坚持每日测量体温、记录健康监测情况，如实填写《河南省2022年全国硕士研究生招生考试考生健康考试承诺书(第二版)》(简称《考生健康考试承诺书》)，用A4纸单页面打印，考生亲笔签名，每日如实填写各项内容。

4.考前行程及健康排查

(1)国内外疫情形势严峻，为确保考生身体健康，确保不因考试传播疫情，避免疫情突变造成局部地区封控而影响考生正常参加考试。所有考生须于考前14天返回并始终在本人报考点所在地市(含所属县)或现就读本科高校，加强自身健康排查和监测，期间不得跨地市流动。确需跨地市流动的，须提前向本人报考点所在地市招生考试机构或本人现就读本科高校报备原因和行程。

身体异常情况及时上报，考生“两码”非绿色，本人、家人及同住人员有身体异常情况的，应及时就诊，并向本人报考点所在地市招生考试机构或本人现就读本科高校如实申报个人身体状况，由招生考试机构报当地卫生健康部门、疾控机构专业评估，综合研判是否可以正常参加考试或在备用隔离考场考试。经研判可以参加考试的，考生须提供考前48小时内核酸检测阴性报告，入考点时出示给工作人员核查、入考场时交监考员核查留存。

身体异常情况如下：①14天内出现过发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等与新冠肺炎相关的症状；②既往新型冠状肺炎感染者(确诊病例或无症状感染者)；③感染者的密切接触者；④到过中国境外或到过国内疫情中高风险地区或接触过来自疫情中高风险地区人员；⑤正在实施集中隔离医学观察的无症状感染者；⑥正在实施集中或居家隔离医学观察的密切接触者；⑦实施观察未满14天的治愈出院的确诊病人；⑧解除医学隔离未满14天的无症状感染者；⑨健康码或行程码非绿色；⑩其它需要报告的异常情况。

(2)普通高校2022年应届本科毕业考生，须服从本人现就读本科高校的疫情防控管理。因在外实习等原因未在校封闭管理的，须按学校管理规定于考前14天返校，并于考前1天向学校提交本人考前48小时内核酸检测阴性报告，不提交的不能正常参加考试。