洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

解放思想锐意创新 干在实处走在前列——访西工区委书记王进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.07 08:38

　　“西工区紧紧围绕市委关于开展解放思想大讨论的部署要求，锚定‘两个确保’奋斗目标，坚定以思想大解放引领全区高质量发展进入新境界。”西工区委书记王进说，全区将聚力创新驱动，激发内生动力，聚合优势资源，高质量建设活力西工、智慧西工、幸福西工，奋力在“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”中干在实处、走在前列。

　　坚持学进去、走出去、请进来，全面实现思想观念大解放。目前，西工区正扎实推进党史学习教育向深向实开展，不断引导全区党员干部从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧和力量。组织领导干部赴浙沪苏皖等地学习取经，充分学习借鉴先进地区的新理念新思路，探索搭建高端“智囊智库”，积极邀请专家学者为西工发展把脉问诊、建言献策。

　　坚持重创新、促转型、强动能，加快点燃高质量发展新引擎。依托辖区大院大所集聚优势，西工区积极培植一流创新生态，高标准建设洛阳智能科技产业社区、西工硅巷数字经济产业社区、洛阳生物医药科技产业社区、洛阳凤凰谷科技产业社区，规划建设红山科创谷，打造“双芯驱动”全域联动发展格局。全力推进工业园区建设，着力构建以智能装备制造、生物医药、现代物流、科技服务为主的产业体系。加快构建“一区、两带、六圈、七街”服务业发展格局，打造全市服务业发展引领区，持续做强“历史文化游”，做优“都市商务游”，做亮“红山生态游”。

　　坚持强功能、提品质、办实事，倾力打造全市宜居宜业典范区。高定位、高标准推进红山小镇建设，优化青年安居安家条件，构建城乡融合发展新格局。实施综合服务配套能力系统提升工程，出台人才引进政策，打造全市青年创业创新核心区；加快“组团连片”城市更新，未来2年将再改造278个老旧小区；实施名校名园名师培育计划，打造一流西工教育品牌；扎实办好养老事业，加快构建五级养老服务体系；加大“三河三渠”治理力度，持续完善防洪排涝体系。

　　坚持勇革新、敢担当、善作为，充分提振干事创业精气神。持续巩固提升全区“作风持续提升年”活动成效，让全区党员干部尤其是年轻干部练就“铁肩膀”“硬脊梁”，以结果论英雄，以实绩来检验，坚决让能者上、庸者下。拓宽选拔干部视野，将拿出一部分关键岗位实行竞争上岗，不断增强全区干部队伍想干事的自觉、能干事的本领、干成事的能力。(记者 智慧 通讯员 马健婷)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·险！他的脖子被一根钢丝贯穿……
  • ·他突然频繁眨眼睛 他突然眼屎糊眼睛 都中招干眼症！
  • ·89岁老人急着做血液透析 可“生命线”被卡住了
    • 一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
        初冬，既想出去玩又不想跑太远？不妨到老城区转转。这里有如画美景供您欣赏，有新兴网红地等您打卡，来，跟...
  • ·初冬至，草金黄，伊河、洛河、黄河畔都有芦苇可赏
  • ·千年神奇“转枝柏” 花样美男亲手栽
  • ·您去北窑转一转 时光仿佛被放慢
    		•
    		 
    新闻排行
  • 公积金贷款轮候信息如何查询？洛阳市...
  • 不戴头盔罚款20元！孟津交警发布通告
  • 时隔50年，龙门石窟奉先寺再次启动大...
  • 西工区金水河湿地公园：生态新画卷 美...
  • 洛阳大数据产业园加快推进大数据中心...
  • 洛阳经适房上市交易管理新规出台 权威...
  • 升级！市民之家更多业务实现24小时自...
  • 龙门石窟奉先寺保护工程，您想知道的...
  • 《风起洛阳》受关注 话题“古代洛阳是...
  • 全国博士后汇聚这场大赛 洛阳这些项目...
    		•
    百姓呼声
    兴洛湖乐道上为何有小火车运行？ 官方回应
    网友建议：在拆迁过程中保留一些城中村
    精彩图片
    山药丰收季 土里“淘金...
    洛阳恒乐养殖公司：养...
    洛阳市社区运动会全面展开
    伊水游园唐韵段：市民...
    精彩热帖

    朱樱塔冬景

    游隋唐园随拍

    龙门石窟

    非洲草原猴
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605