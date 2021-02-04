解放思想锐意创新 干在实处走在前列——访西工区委书记王进

“西工区紧紧围绕市委关于开展解放思想大讨论的部署要求，锚定‘两个确保’奋斗目标，坚定以思想大解放引领全区高质量发展进入新境界。”西工区委书记王进说，全区将聚力创新驱动，激发内生动力，聚合优势资源，高质量建设活力西工、智慧西工、幸福西工，奋力在“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”中干在实处、走在前列。

“西工区紧紧围绕市委关于开展解放思想大讨论的部署要求，锚定‘两个确保’奋斗目标，坚定以思想大解放引领全区高质量发展进入新境界。”西工区委书记王进说，全区将聚力创新驱动，激发内生动力，聚合优势资源，高质量建设活力西工、智慧西工、幸福西工，奋力在“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”中干在实处、走在前列。

坚持学进去、走出去、请进来，全面实现思想观念大解放。目前，西工区正扎实推进党史学习教育向深向实开展，不断引导全区党员干部从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧和力量。组织领导干部赴浙沪苏皖等地学习取经，充分学习借鉴先进地区的新理念新思路，探索搭建高端“智囊智库”，积极邀请专家学者为西工发展把脉问诊、建言献策。

坚持重创新、促转型、强动能，加快点燃高质量发展新引擎。依托辖区大院大所集聚优势，西工区积极培植一流创新生态，高标准建设洛阳智能科技产业社区、西工硅巷数字经济产业社区、洛阳生物医药科技产业社区、洛阳凤凰谷科技产业社区，规划建设红山科创谷，打造“双芯驱动”全域联动发展格局。全力推进工业园区建设，着力构建以智能装备制造、生物医药、现代物流、科技服务为主的产业体系。加快构建“一区、两带、六圈、七街”服务业发展格局，打造全市服务业发展引领区，持续做强“历史文化游”，做优“都市商务游”，做亮“红山生态游”。

坚持强功能、提品质、办实事，倾力打造全市宜居宜业典范区。高定位、高标准推进红山小镇建设，优化青年安居安家条件，构建城乡融合发展新格局。实施综合服务配套能力系统提升工程，出台人才引进政策，打造全市青年创业创新核心区；加快“组团连片”城市更新，未来2年将再改造278个老旧小区；实施名校名园名师培育计划，打造一流西工教育品牌；扎实办好养老事业，加快构建五级养老服务体系；加大“三河三渠”治理力度，持续完善防洪排涝体系。

坚持勇革新、敢担当、善作为，充分提振干事创业精气神。持续巩固提升全区“作风持续提升年”活动成效，让全区党员干部尤其是年轻干部练就“铁肩膀”“硬脊梁”，以结果论英雄，以实绩来检验，坚决让能者上、庸者下。拓宽选拔干部视野，将拿出一部分关键岗位实行竞争上岗，不断增强全区干部队伍想干事的自觉、能干事的本领、干成事的能力。(记者 智慧 通讯员 马健婷)