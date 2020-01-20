洛阳市河长制办公室关于市级河长2021年第三季度巡河情况的通报 （2021年10月27日）

7月13日，市委书记江凌在全市防汛工作视频调度会上指出，防汛工作事关全市发展稳定大局，事关人民群众生命财产安全。
7月13日，市委书记江凌在全市防汛工作视频调度会上指出，防汛工作事关全市发展稳定大局，事关人民群众生命财产安全。
7月13日，市委书记江凌在全市防汛工作视频调度会上指出，防汛工作事关全市发展稳定大局，事关人民群众生命财产安全。要坚持问题导向，进一步加强风险排查，切实把防控工作做扎实、做具体、做到位。各级河长要履职尽责，深入分包一线，加强巡河调度，把措施制定得更周全一些，把工作落实得更扎实一些，确保广大群众生命财产安全，确保全市安全度汛。
2021年以来，全市各级河长按照河长制工作要求，坚持问题导向，持续提升巡河调研实效。第三季度，14位市级河长共计巡河18次，督导整改问题25个。现将市级河长巡河情况予以通报。
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