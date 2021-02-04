杨骁督导检查全国文明典范城市创建工作

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人深入西工区、伊滨区，督导检查全国文明典范城市创建工作开展情况，强调要牢固树立问题导向、结果导向、目标导向，坚持创建为民、精准发力，加快推进问题整改，以创建全国文明典范城市为抓手，推动城市品质不断提升，更好满足群众美好生活需求。 昨日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人深入西工区、伊滨区，督导检查全国文明典范城市创建工作开展情况，强调要牢固树立问题导向、结果导向、目标导向，坚持创建为民、精准发力，加快推进问题整改，以创建全国文明典范城市为抓手，推动城市品质不断提升，更好满足群众美好生活需求。 杨骁先后到西工区西工街道办事处、伊滨区李村镇的新时代文明实践中心(所、站)、农贸市场、住宅小区等地，详细了解创建工作推进情况，针对现场发现的环境卫生管理不到位、设施不全等问题，当场提出整改意见，要求限期整改到位。 杨骁强调，全国文明城市是城市综合类表彰的最高荣誉。各级各有关部门要做到重视到位，进一步增强责任感、紧迫感，坚定信心和决心，集中攻坚克难，真正把各项创建工作落地落实落细。要做到整改到位，严格对照测评标准，紧盯重点区域、重点领域存在的突出问题，抓好查漏补缺，夯实整改责任，提高工作标准，杜绝形式主义，不折不扣整改提升。要做到投入到位，强化人员保障和经费保障，不断健全完善创建工作体系，确保我市文明典范城市创建的各项工作目标顺利实现。要做到宣传到位，广泛宣传发动群众，全力营造浓厚氛围，让群众了解创建、参与创建，全面提升群众对创建工作的认可度、参与度、支持度和满意度。要做到奖惩到位，强化考核督导，厉行奖优惩劣，以考评压实责任，以问责倒逼工作落地落实，进一步强化各级各单位创建责任，激发主动性、积极性，真正通过创建给群众带来更多获得感。 市委常委、宣传部部长王飞一同参加活动。(记者 孙小蕊)