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便民服务站：“小支点”撬动社区治理“大格局”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.07 08:21

　　“您的电动车电瓶检测好了，暂时没有问题，若骑行时发现问题，可随时来检测。”昨日上午，在洛龙区古城街道英才社区建业高尔夫花园小区内，52岁的业主李金凤在物业服务中心的便民服务站接受了电动车电瓶免费检测。

　　近几天，李金凤感觉电动车电瓶耗电快。得知小区物业服务中心设置的便民服务站增加了电瓶检测仪器，可免费提供检测服务，她就将电动车骑了过来，“检测完我就放心了，这项服务真贴心！”

　　该小区物业管家部经理张亚帆介绍，电动车电瓶免费检测是他们新增加的便民服务项目之一。检测人员对电瓶安全性进行初步检测后，如果发现问题，会建议业主找厂家或经销商进行专业检测，以便及时发现并排除安全隐患。

　　建业高尔夫花园小区在物业服务中心及4个门岗设置了便民服务站，服务站内有小型缝纫机、磨刀石、爱心药箱、血压检测仪等，供业主免费使用。

　　每周六，物业公司还会在小区举办“便民服务日”活动。活动当天，便民服务站里的设备会被统一摆放在小区广场上，并由专业工作人员指导使用。

　　除了便民服务站，该小区物业还打造了“爱心志愿服务岗亭”，长期免费为业主提供爱心雨伞、打气筒、小推车等，提升业主的幸福感和满意度。

　　记者了解到，针对建业高尔夫花园小区内四轮电动车行驶、停放不规范等问题，英才社区党组织联合该小区党支部、物业公司与业主委员会通过“圆桌议事会”的方式，推动问题尽快解决。近日，“圆桌议事会”先后决定在该小区划定行驶区域，增设非机动车车棚和充电桩，并将非机动车车库的车道变缓。

　　同时，该小区物业充分发挥“红管家”作用，在电梯内安装警报器，自动识别电动车是否进入电梯，消除安全隐患；在单元楼张贴相关提示，引导非机动车车主将车停放在规定区域内；定期召开业主恳谈会，向业主汇报相关工作进度，有效延伸物业服务“触角”，激发社区活力。（记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 姚嘉慧 恵双元）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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