弱水绕昆仑 辟雍环明堂（上古神话与洛阳）

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

对上古史的解读，见仁见智。作为“最早的中国”，洛阳与这些神话有着怎样的渊源？

弱水环绕的昆仑

最近《风起洛阳》热播，很多网友为了追剧，几度“穿越”神都洛阳。也有网友好奇发问：“神都的天堂和明堂离那么近，怎么区分它们？”

对“神都居民”来说，回答这个问题并不难：天堂在北，共有五层，是武则天礼佛的场所；明堂在南，共有三层，是天子处理国家大事的地方。

尽管天堂更高，但它的分量并不比明堂重。

明堂又称昆仑，它起源很早，最初是古人立表测影、观象授时的地方，后来又成为皇权的象征，享有“天子之庙”的尊崇地位。

有人也许会问，昆仑不是一座高山吗？怎么会和明堂扯到一起？

这得从昆仑一词的源头说起。《康熙字典》中说，“凡物之圜浑者曰昆仑”。有学者认为，昆仑本指“天形穹隆”，即天体的形状。

《山海经》中多处提到昆仑，但所指不一。如《大荒西经》中说昆仑之丘，“其下有弱水之渊环之”，山上有西王母。《海内西经》中则称昆仑之墟，“上有木禾，长五寻，大五围。面有九井，以玉为槛。面有九门，门有开明兽守之，百神之所在”。

长达五寻的禾木、以玉为栏的九井、开明兽把守的九门……这些告诉人们，昆仑之墟并非自然形成的高山，而是一座人工雕砌而成的建筑。它肩负着立表测影、观象授时的使命，正是古人借以沟通天地的明堂。

西汉时，司马迁在《史记》中记载，汉武帝封禅泰山时，济南人公玉带曾呈上黄帝时的明堂图，图上有一殿，“四面无壁，以茅盖，通水，圜宫垣为复道，上有楼，从西南入，命曰昆仑”。

如果说昆仑即明堂，它怎么又成了一座名山？这还得从汉武帝说起。

在《史记·大宛列传》中，司马迁称汉武帝派使者寻找黄河源头，结果找到了于阗(今新疆和田)。于是，“天子案古图书，名河所出山曰昆仑云”。

也就是说，汉武帝根据《山海经》等“古图书”的记载，在于阗一带命名了昆仑山。昆仑山盛产神话，名气也越来越大。不过，在很多人的心目中，它仍是一个可望而不可即的存在。

辟雍环绕的明堂

明堂由来已久。据《淮南子》记载，早在三皇五帝时期，天子就“立明堂之朝，行明堂之令”，以调节阴阳，划分四时，让百姓安居乐业。

《大荒西经》中说，昆仑之丘有弱水环绕。所谓弱水，就是这种水十分“无力”，连鸿毛、草芥也不能浮起。后来，人们也用它指神仙居住的地方，如苏轼就在诗中说：“我欲乘飞车，东访赤松子。蓬莱不可到，弱水三万里。”

当然，在《红楼梦》后四十回中，当贾宝玉对林黛玉说“任凭弱水三千，我只取一瓢饮”时，弱水又是另外一层意思了。

与昆仑一样，明堂外面也有水环绕，只是这水不叫弱水，而叫辟雍。《大戴礼记·明堂》中就记载：“明堂者，古有之也。……外水曰辟雍。”

“昔三代之居，皆在河洛之间。”夏商周三代的明堂形制，在《周礼·考工记》中也有描述。简单来说，夏称世室，殷称重屋，周称明堂，这些建筑都是五室，即中间一室，四边各一室，呈十字形。

明堂的位置，通常是“在国之阳”，即建在城南。东汉时，光武帝刘秀定都洛阳，于中元元年(公元56年)建了明堂，就在汉魏洛阳城南。后来，东汉明堂经历曹魏、西晋，直到北魏时遗址犹存。

郦道元是北魏人，他在《水经注·谷水》中说，谷水从东汉明堂的北边流过，“寻其基构，上圆下方”，是一座“九室重隅十二堂”的建筑。

对明堂的作用，东汉学者多有论述。如桓谭在《新论》中说，王者造明堂、辟雍，所以承天行化也。至于明堂得名，他认为“天称明，故命曰明堂”。

《汉书》的作者班固也说：“天子立明堂者，所以通神灵，感天地，正四时，出教化，宗有德，重有道，显有能，褒有行者也。”

承担了这么多功能的明堂，却在南北朝时一度废绝。隋炀帝迁都洛阳后，建筑大师宇文恺经过多方考证，曾按比例造出“下为方堂，堂有五室，上为圆观，观有四门”的明堂模型，可惜最终没有兴建。

神都明堂与女皇

隋炀帝没建明堂，唐太宗也没有。不是他们不想，而是前朝明堂已经废绝，形制不好确定。

到唐高宗时，因为诸儒各执己见，直到他在洛阳紫微城贞观殿去世，建明堂的事也没有眉目。武则天不想再拖下去了。她决定“自我作古”，不听诸儒争论，只与北门学士商议建造明堂的方案。

垂拱三年(公元687年)春，武则天下令拆毁紫微城正殿乾元殿，在此基础上建造明堂。

这为她引来了很大的争议。因为按照传统，明堂应该建在城南。不过，武则天将明堂建在宫城正殿的位置上，也有她自己的打算，那就是“法紫微以居中，拟明堂而布政”。

次年冬天，规模宏大的明堂建成了，号为万象神宫。它在历代明堂中最为壮观，共分三层，下方上圆，分别象征四季、十二时辰和二十四节气。

关于明堂的高度，史书记载为“二百九十四尺”，约合90米。其顶铁凤入云，金龙隐雾，人们在百余里外都能望见。唐人刘允济作赋称：“粤自开辟，未有若斯之壮观者矣！”

武则天大功告成，十分高兴。她邀洛阳百姓进去参观，还赐给众人酒食，好生热闹了一段时间。吐蕃及诸夷得到消息，也纷纷遣使前来祝贺。这时，武则天尚未称帝，她建造的明堂还“姓唐”。

载初元年(公元690年)，67岁的武则天登基称帝，建立武周政权。后来，她又在万象神宫西北建了高达五层的天堂，用于盛放佛像。可惜好景不长，薛怀义火烧天堂，天堂火灾，延及明堂，至清晨，二堂皆毁。

武则天决定重建明堂。天册万岁二年(公元696年)，新明堂落成，又称通天宫。显然，这次的明堂已“姓周”了。

毕竟是女皇，晚年的武则天为立嗣颇为烦恼，最终还是还政李唐。唐玄宗登基后，时常往来于东西两京，他对祖母所建的武周明堂看不顺眼，一度下令拆毁，不过明堂最终还是保存了下来。

明堂见证了唐玄宗开创的盛世，正如王昌龄说：“明堂坐天子，月朔朝诸侯。”诗仙李白也来了，他特意作了《明堂赋》献给唐玄宗，赋中说“四门启兮万国来”，还带着盛世的影子。

很快，安史之乱爆发了，这是唐朝由盛至衰的转折点。洛阳几度被叛军占领，回纥兵也在这里烧杀抢掠，明堂被彻底焚毁。它与昆仑的渊源，从此也很少有人再提起。 (首席记者 张广英)