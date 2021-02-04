防镜片起雾，哪个办法更有效？来看看吧

天气越来越冷，不少戴眼镜、戴头盔的人常常为眼前突如其来的白雾烦恼。
天气越来越冷，不少戴眼镜、戴头盔的人常常为眼前突如其来的白雾烦恼。
天气越来越冷，不少戴眼镜、戴头盔的人常常为眼前突如其来的白雾烦恼。有没有办法防止镜片或面罩起雾？记者做了几个小实验，来看看吧。
防起雾实验网传小妙招，哪个更靠谱
【前期准备】
我们准备了一大杯约100℃的热水，它冒出的水蒸气充当引发雾气的热空气。找来一副普通的近视眼镜，把它放在盛有热水的量杯上，很快，两个镜片上都起了一层白雾。
【实验工具】
洗洁精、鸡蛋、肥皂、镜片防雾剂、防雾眼镜布、普通眼镜布、热水、实验器皿、棉签。
【实验过程】
我们选取眼镜右侧的镜片作为实验主体，通过左右镜片的对比验证防起雾效果。为保证实验效果，每次开始新的实验前，都会彻底清理镜片，避免上次实验涂抹的物品残留。
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