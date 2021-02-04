今天迎大雪节气 洛阳“局地”或现雨夹雪

今天白天，洛阳全区晴天到多云，东北风3级左右，气温2℃到10℃。

今天洛阳迎来大雪节气，冷空气十分应景，赶在这个时候出现。

大雪是二十四节气中的第二十一个节气，也是冬季的第三个节气，同时也是反映气候特征的一个节气。节气意义上的大雪与天气预报中描述降雪量的大雪没有必然联系，前者反映的是这个节气期间的气候变化，即冷空气活跃，气温下降，降水增多；后者是指强度较大的雪，气象学上对大雪的定义是：下雪时能见度很差，水平能见距离小于500米，地面积雪深度等于或大于5厘米，或24小时内降雪量为5毫米到9.9毫米的降雪。

实际上，大雪节气的雪往往不如小雪节气来得大，同时全年雪量最大的节气也不是这两个。比如，在二十四节气圭表测影地黄河中下游地区，全年雪量最大的节气既不是小雪和大雪，也不是小寒和大寒，而是春季的雨水节气。

关于大雪节气，《洛阳市志·民俗志》提到，大雪，十一月节，开始降雪，妇女纺花、织布；男人搞家庭副业，磨粉，或经营；大牲口无农活儿，要“养膘”。《洛阳传统节气候应一览表》提到，大雪的“候应”为：“始飘瑞雪，小麦不长，料理牲口。”由此可见，以往，大雪节气的农事活动主要有积肥送肥、修田搞水利、护理牲畜、植树造林、冬灌等。

今年的大雪节气，我市高海拔地区可能出现雨夹雪，如果您恰好在上述“局地”，说不定能见到雪。根据最新气象资料分析，受冷空气和高空西南气流影响，今明两天，洛阳气温较前期有所下降，部分地区有弱降水；10日下午到11日有小雨。具体来说——

今天白天，洛阳全区晴天到多云，东北风3级左右，气温2℃到10℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区多云转阴天，部分地区有零星小雨，高海拔山区有雨夹雪，偏东风2级到3级，气温0℃到8℃。

气象部门提醒，虽然近期白天全国大部气温偏高，但夜间受晴空辐射降温的影响，气温仍维持在常年同期正常水平上下，因此昼夜温差较大，提醒公众早晚时段外出注意防寒保暖。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）