河洛大工匠王飞：“剪”出非遗新活力

“今天咱们直播间里来了位剪纸界的重量级嘉宾，大家有福利了。”6日上午，在洛阳职业技术学院剪纸艺术研究社团活动室，学生马丹阳正忙着直播销售剪纸作品。直播间里的嘉宾就是河南省级非遗项目(剪纸技艺)代表性传承人、河洛大工匠、洛阳市剪纸艺术研究会会长王飞。
“今天咱们直播间里来了位剪纸界的重量级嘉宾，大家有福利了。”6日上午，在洛阳职业技术学院剪纸艺术研究社团活动室，学生马丹阳正忙着直播销售剪纸作品。直播间里的嘉宾就是河南省级非遗项目(剪纸技艺)代表性传承人、河洛大工匠、洛阳市剪纸艺术研究会会长王飞。
“今天咱们直播间里来了位剪纸界的重量级嘉宾，大家有福利了。”6日上午，在洛阳职业技术学院剪纸艺术研究社团活动室，学生马丹阳正忙着直播销售剪纸作品。直播间里的嘉宾就是河南省级非遗项目(剪纸技艺)代表性传承人、河洛大工匠、洛阳市剪纸艺术研究会会长王飞。
剪纸书签、明星人物肖像、立体剪纸……直播间里，各色新潮的剪纸作品备受网友喜爱。大家纷纷留言：“没想到剪纸还能这么潮。”“人物肖像的类的剪纸太棒了，能私人定制吗？”
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