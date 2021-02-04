龙门石窟奉先寺保护工程，您想知道的都在这里

6日，龙门石窟奉先寺大型渗漏水治理和危岩体加固保护工程启动，这是50年来，龙门石窟研究院在奉先寺开展的规模最大的一次保护工程。此次保护工程要做什么，怎么做，与以往有何不同？记者采访龙门石窟研究院相关负责人进行解答。

6日，龙门石窟奉先寺大型渗漏水治理和危岩体加固保护工程启动，这是50年来，龙门石窟研究院在奉先寺开展的规模最大的一次保护工程。此次保护工程要做什么，怎么做，与以往有何不同？记者采访龙门石窟研究院相关负责人进行解答。

聚光灯从造像本体移至造像外围

此次保护工程，负责施工的工作团队将在高达三四十米的脚手架上开展细致作业。用龙门石窟研究院院长史家珍的话说，施工人员要在脚手架上“空中绣花”。

作为龙门石窟最负盛名的石窟之一，奉先寺一直备受“关爱”。多年来，在文物保护工作者的不懈努力下，奉先寺造像和岩体得到了及时的加固保护，保存状况得到了极大改善。

大问题没有，小毛病依然存在。龙门石窟研究院保护中心主任马朝龙介绍，经过数十年的保护，奉先寺造像本体基本稳定，但在造像外围的石壁上，岩体脱落和渗漏水情况依然存在，对文物和游客安全形成隐患。

比如，在今年7月的一场大雨中，奉先寺正壁文殊菩萨造像背光部位南侧石壁出现的渗水点，雨量最大时，渗水甚至从石壁裂隙中喷涌而出，洒落在数米远的文殊菩萨手掌上。

“因此，在此次保护工程中，我们把‘聚光灯’从造像本体移到了造像外围，将对石壁和周边岩体开展有针对性的渗漏水防治和危岩体加固工作。”马朝龙说。