全国博士后汇聚这场大赛 洛阳这些项目闯入总决赛

12月18日，第一届全国博士后创新创业大赛总决赛将在广东佛山开赛，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，洛阳共有4个项目、1个项目需求入围。

洛阳履坦智能科技有限公司研发的智能拱腰式植保机器人

12月18日，第一届全国博士后创新创业大赛总决赛将在广东佛山开赛，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，洛阳共有4个项目、1个项目需求入围。

第一届全国博士后创新创业大赛由人社部、广东省政府主办，是我国博士后制度实施以来举办的规模最大、层次最高、覆盖面最广的全国性博士后创新创业赛事。

本届大赛以“博采科技精华、创新引领未来”为主题，共设创新赛、创业赛、海外(境外)赛和揭榜领题赛等四个组别，参赛者按照“新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、节能环保、生物医药与大健康、现代农业与食品、其他行业”8个专业领域进行比赛。

大赛总决赛奖金高达1275万元，共吸引海内外2.4万人、5000多个项目报名参赛。洛阳积极筹备参赛工作，经激烈角逐，共有4个项目和1个项目需求入围总决赛。其中，河南科技大学余义和博士后团队的创业项目“新型猪用口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病联合口服植物疫苗的研发与市场推广”、洛阳履坦智能科技有限公司博士后团队的创业项目“智能拱腰式植保机器人”、华材科技试验场(洛阳)有限公司博士后团队的创业项目“材料力学性能测试及大数据应用”入围创业赛总决赛；河南科技大学李家创博士团队的揭榜项目“水稻-菰衍生系的分子细胞遗传学研究和优异农艺性状基因挖掘”，为入围揭榜领题赛总决赛的技术攻关项目需求“远缘杂交后代植物学特征的基础理论依据”提供了具有可行性的技术解决方案。

值得一提的是，在本届大赛中，共有23个技术攻关项目需求入围揭榜领题赛总决赛，洛阳瑞昌环境工程有限公司作为张榜单位，提出的“低温相变蓄热技术”从全国200多个项目需求中脱颖而出，为河南省唯一入选单位。

“煤改电是能源结构调整、清洁能源系统性供热、大气污染治理的重要手段之一，但在推广中存在一些迫切需要解决的问题，其一就是储热技术。”洛阳瑞昌环境工程有限公司有关负责人介绍，储热技术可在用电低谷时段把电能转化成热能储存起来，在用电高峰时段把储存的热能释放出来，实现电量谷峰转移，从而降低电采暖成本。而相变储热以其储热密度高、储释热过程温度恒定等优势成为储热供暖领域的研究热点。其中，储热的温度范围在400℃以下，可直接用于工业和民用，社会效益和市场潜力巨大。也正因为如此，该公司提出的“低温相变蓄热技术”项目需求吸引到全国数十个技术团队揭榜，在总决赛中，该公司将从中选出最优技术解决方案开展攻关合作。

洛阳还将在大赛现场设置对接交流展位，围绕“招才引智”对洛阳的博士后人才政策、招收信息、设站单位和优势平台等进行重点推介，吸引海内外高层次人才来洛干事创业，助力青年友好型城市建设。(记者 牛鹏远 通讯员 黄尧英 李帆)