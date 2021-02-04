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堪比反拐教学片！洛阳公交女车长联手女乘客 助小学生安全到家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.06 20:22

　　“尊敬的公交公司叔叔阿姨们，你们好！今天，我满怀感激之情对贵公司的23路女司机海阿姨给予崇高的感谢。”“您是一位超赞的司机，因为有您，世界才能更美好。”……6日，一封字迹稚嫩的感谢信送到了洛阳市公共交通集团有限公司员工海亚娣的手中，写这封信的是一名凯旋路小学的学生。前几天，他刚刚经历了一次现实版的“不要和陌生人说话”。

　　故事还要从几天前说起。海亚娣回忆，那一天晚上6点多，她像往常一样驾驶23路公交车行进，在走到九都路体育场路口站时，感谢信的主角——一名八九岁的小男孩上了车。“我对这个小男孩有印象，他每天都在这里上车。”海亚娣说，当时她还注意到在小男孩身后，两名男子也跟着上了车，“这两名男子一高一矮，因为他们也是正常刷卡上车，所以那时候我并没有看出异样。”

　　23路公交车继续在预定轨道上行驶，直到又大概走了三站路、海亚娣听到从车厢后方传来争吵声时，才意识到“出事儿了”。根据公交车上的视频监控显示，一高一矮两名男子在上车后就坐在了男孩的身边，不停向他“套话”：你叫什么？家住哪儿？手上有没有戴电话手表？如果回家晚，家人会不会找你……就在此时，一直坐在男孩座位过道另一侧的一名女乘客突然站了起来提醒男孩：“你认识他们吗？不认识不要跟他们说那么多。”女乘客的介入显然激怒了那两名男子，随后双方发生激烈争吵。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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