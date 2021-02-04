笑场喜剧获得2021第七届上海国际喜剧节全国总冠军

12月5日，2021第七届上海国际喜剧节全国脱口秀团体赛，由洛阳市青年演员组成的笑场喜剧经过层层角逐，获得全国总冠军。
12月5日，2021第七届上海国际喜剧节全国脱口秀团体赛，由洛阳市青年演员组成的笑场喜剧经过层层角逐，获得全国总冠军。
12月5日，2021第七届上海国际喜剧节全国脱口秀团体赛，由洛阳市青年演员组成的笑场喜剧经过层层角逐，获得全国总冠军。
笑场喜剧为洛阳首家脱口秀俱乐部，成立于2017年。主理人长帅曾获得2017中国脱口秀节中原专场冠军，目前是洛阳市曲艺家协会副主席。
笑场喜剧自2020年7月复演以来，一年来演出多达200余场，仅几个月就在洛阳市本地及周边市区引起爆发式话题矩阵，收获众多粉丝及年轻爱好者的追捧，也引起洛阳市文联相关协会的关注与扶持。
2021年4月，笑场喜剧举办了为期一个月的洛阳首届全国原创喜剧节，邀请全国十多家脱口秀厂牌以及20多位脱口秀演员和即兴喜剧团队来到洛阳，为市民奉上精彩喜剧演出。(记者 余子愚 通讯员 李杨)(采访对象供图)
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