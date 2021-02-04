洛阳今年新注册商标20501件 较去年同期增长75%

6日上午，在位于伊滨区的洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司，一条条生产线开足马力运转，工人们正在紧张忙碌着。该公司是一家国家高新技术企业，已申请专利近1000项，获授权专利700多项，曾获得过两项中国专利金奖。

6日上午，在位于伊滨区的洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司，一条条生产线开足马力运转，工人们正在紧张忙碌着。该公司是一家国家高新技术企业，已申请专利近1000项，获授权专利700多项，曾获得过两项中国专利金奖。“前不久，洛阳出台了知识产权保护措施，这对于企业来说是一个政策利好，对于正在实施和潜在的侵权行为将构成震慑。”公司副总经理李彦兵说。

企业工人正在生产

省第十一次党代会指出，厚植一流创新文化，加强知识产权保护，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重创新、尊重创造的浓厚氛围。洛阳市市场监管局提供的最新数据显示，今年以来，洛阳专利授权量9430件，较去年同期增长15%，目前专利累计有效量达47555件；全市商标注册量20501件，较去年同期增长75%，目前有效商标注册量91698件，拥有中国驰名商标36件，地理标志商标9件。