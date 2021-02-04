开展公益活动、建立专项账户……“最美家乡人”丁帅铭不断续写“爱的故事”

近日，“2020年度全国十佳最美家乡人”获得者丁帅铭和小水牛志愿者采购了大豆油、大米、洗衣液等物资来到位于洛阳市西工区的丝钉厂家属院、白马城邦小区等地，开展“敬老助困”爱心帮扶活动。

近日，“2020年度全国十佳最美家乡人”获得者丁帅铭和小水牛志愿者采购了大豆油、大米、洗衣液等物资来到位于洛阳市西工区的丝钉厂家属院、白马城邦小区等地，开展“敬老助困”爱心帮扶活动。

丁帅铭是洛阳北控水务集团涧东服务营销分公司一名维修员。作为“2020年度全国十佳最美家乡人”，他捐赠10000奖金，开展“涧东小水牛敬老助困爱心公益活动”，并建立专项账户。近一年来，涧东小水牛志愿者纷纷加入，通过各种形式奉献“爱心”，目前已筹措活动资金15000余元。

“爱心汇聚，我们一直在路上。”丁帅铭说，重阳节前后，志愿者带着肉、菜、面粉、油等食材，来到汉屯路街道办事处健康新村社区，为困难老人包水饺。社区老人捧着热腾腾的水饺，露出喜悦笑容。“看到他们幸福的笑容，我觉得所有付出都是值得的。”他说。

丁帅铭在日常维修工作中，热心助人。一次，在城市花园小区4号楼2单元一位住户反应水压小，迅速赶往现场查看情况后发现，住户表后阀门闸板脱落，管道堵塞导致水压小，经多方沟通帮助其解决问题。

丁帅铭凭借扎实的维修技术，热心的工作态度，经常受到同事和辖区住户的赞扬。他在平凡的岗位上始终如一，他用自己的努力逐步实现着人生的价值，诠释了供水人兢兢业业，不断续写“爱的故事”。(记者 贾臻)