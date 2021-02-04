因发现新病害 牡丹桥加固工程工期延长

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：牡丹桥加固工程近期进展如何？何时可以完工通车？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：牡丹桥加固工程近期进展如何？何时可以完工通车？

市城市管理局回复：牡丹桥加固工程整体进展：目前东半幅桥面已按期完成通车，西半幅正处于施工中，桥下加固内容已完成90%。剩余牡丹桥西半幅桥面原计划于11月20日完成通车，但施工过程中发现新的病害，我局已组织工程设计、施工、监理单位及桥梁专家正在制定相关加固维修方案，故原计划工期有所延长。待方案确定后，我局将督促施工单位加大施工力度，在保证施工质量的前提下，争取牡丹桥早日完工通车。

>>>点击查看原贴⑥