公积金贷款轮候信息如何查询？洛阳市住房公积金管理中心回复

公积金贷款轮候信息如何查询？我想知道自己的排位。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：公积金贷款轮候信息如何查询？我想知道自己的排位。

市住房公积金管理中心回复：根据《洛阳市住房公积金流动性风险预警管理暂行办法》的通知：“公积金贷款轮候是对已审批通过的个人住房贷款，根据中心资金状况，在放款环节按照出具担保声明的先后顺序，全面实施轮流等候放款。”主贷人可通过洛阳住房公积金个人网厅和微信公众号“我的贷款”界面查询贷款人相关轮候信息，按照轮候次序等待放款。

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