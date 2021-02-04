洛阳中院召开全市法院重点工作推进会

12月3日，市中院召开全市法院重点工作推进会，分析研判全市法院当前审判执行工作情况，谋划部署下一步重点工作。市中院党组副书记、常务副院长李红伟主持会议并提出具体要求。其他在洛院领导、各基层法院院长参加会议。

12月3日，市中院召开全市法院重点工作推进会，分析研判全市法院当前审判执行工作情况，谋划部署下一步重点工作。市中院党组副书记、常务副院长李红伟主持会议并提出具体要求。其他在洛院领导、各基层法院院长参加会议。 12月3日，市中院召开全市法院重点工作推进会，分析研判全市法院当前审判执行工作情况，谋划部署下一步重点工作。市中院党组副书记、常务副院长李红伟主持会议并提出具体要求。其他在洛院领导、各基层法院院长参加会议。 会上，李红伟通报讲评了全市法院1—11月审判质效。市中院党组成员、副院长刘宝通报讲评了全市法院1—11月执行质效。 新安、宜阳、伊川法院作了典型发言，交流优秀工作经验。各基层法院就本院长期未结案件逐一进行汇报，各分管院领导逐案点评。 李红伟指出，今年以来，党史学习教育、政法队伍教育整顿、市委巡察等各项任务交织，全市法院坚持围绕中心、服务大局，整体工作保持良好运行态势。临近年末，更要保持“逢先必争”的精气神，充分调动各方面的主动性和积极性，确保圆满完成全年审判执行工作任务。 李红伟强调，一要在进一步落实审判监督管理责任上下更大功夫。坚持“一把手抓、抓一把手”，将审判执行工作的成果作为检验领导班子是否担当作为的重要标准。加强数据分析，做到心中有数，精准施策。加强工作调度，将任务细化到每个庭、每个审判团队、每名法官，做到有的放矢。二要在进一步推进审判执行提质增效上下更大功夫。加大清理力度，努力减少未结案件数量。用好民事诉讼繁简分流改革这把金钥匙，提高司法效率。提升审判质量，切实维护司法公正。加强源头治理，完善多元解纷机制，形成矛盾纠纷化解合力。三要在进一步激发干警工作潜力上下更大功夫。把主要资源向办案一线倾斜，做好服务保障工作，让干警在组织的关怀和温暖中多办案、办好案。优化绩效考核办法，适当拉大考核差距，更好地调动办案积极性。树立科学的政绩观，坚持实事求是，对有案不立、数字“美容”等现象零容忍。改进司法工作作风，做到对法律敬畏、对当事人尊重、对自身负责，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。（通讯员/王雨潇）