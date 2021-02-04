解放思想创新发展 市检察院检察长专题党课开讲

为贯彻落实洛阳市委在党史学习中开展解放思想大讨论活动要求，12月3日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关专题党课，市检察院党组书记、检察长吴志军以《坚持解放思想主动担当作为努力实现全市检察工作创新发展》为题，为全市两级检察院党员干警讲授专题党课。

为贯彻落实洛阳市委在党史学习中开展解放思想大讨论活动要求，12月3日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关专题党课，市检察院党组书记、检察长吴志军以《坚持解放思想主动担当作为努力实现全市检察工作创新发展》为题，为全市两级检察院党员干警讲授专题党课。

“站在新的征程，持续解放思想具有重大历史意义和现实意义。回顾党的发展史，从一定意义上说，就是一部不断解放思想的历史。”吴志军指出，解放思想是实现新发展阶段使命目标的法宝。省、市党代会明确提出了要“确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南”“在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”的奋斗目标，要实现新的目标就需要持续解放思想。站在新的征程上，洛阳检察机关要不为定势所困、不为视野所限、不为艰难所惧，解放思想、更新观念，真正把解放思想赋予的新要求和新内涵，落实到检察工作方方面面，推动洛阳检察工作创新发展。

“解放思想大讨论对全市检察机关尤为重要，两级检察院党员干警要通过开展解放思想大讨论，转变司法理念，着力破除与现代化要求、与高质量发展不相适应的思想观念和思维定式。”吴志军强调，要坚持问题导向，正视束缚检察干警思想观念中存在的突出问题。要加强学习思考，更好地把新的司法理念贯彻落实到司法办案中。要牢固树立司法为民的宗旨意识，积极解决群众“急难愁盼”之事。要增强解决矛盾问题的勇气和能力，不断地自我完善，培养勇于担当的责任意识。要树立争先创优意识，制定更高的目标，鼓足干劲，为洛阳经济社会创新发展提供高质量的“法治产品”“检察产品”。

“作为检察机关就是要通过持续解放思想力除流弊，正本清源，用思想的新解放促进检察工作的创新发展。”吴志军要求，要有坚定不移的政治意识，始终把政治建设放在首位，坚持服务经济发展大局，更好地发挥检察职能。要有不进则退的发展意识，坚持以发展为第一要务，强化争先的赶超意识。要有司法为民的宗旨意识，把人民群众的需要作为检察工作的第一选择，创新拓展服务群众的有效途径。要有勇于探索的创新意识，以新的检察理念为指引，着力解决发展中的突出问题。要有主动作为的担当意识，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，共同谱写洛阳检察工作创新发展的新篇章。

市检察院党组成员、专职检委、县处级干部、中层正副职及员额检察官参加学习。各基层院党组成员、专职检委、县处级干部、中层正副职及员额检察官通过视频形式在线学习。（通讯员/刘晗）