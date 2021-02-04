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解放思想创新引领 实干担当奋勇争先——访涧西区委书记牛刚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.06 08:29

　　“当前正在全市深入开展的解放思想大讨论，是贯彻习近平总书记关于改革创新重要论述的具体举措，是落实省、市党代会精神的重要抓手，是打造‘千亿强区’重振涧西辉煌的现实需要。”涧西区委书记牛刚表示，涧西将聚焦“五破五立”，扎实开展“解放思想、观念变革、创新发展、强化担当”大讨论，坚持创新引领，以思想大解放行动大担当推动发展高质量。

　　强力解放思想，突破常规、打破边界。在涧西开展解放思想大讨论，就是要立足三个维度：一是自觉站位新发展阶段，突破条条框框限制，站位大格局、跳出涧西看涧西。二是完整准确全面贯彻新发展理念，摆脱传统路径依赖，把握新机遇，前瞻三十年。三是主动融入新发展格局，直面涧西转型发展中存在的问题，着力破瓶颈、解难题。

　　突出观念变革，目标引领，结果导向。观念是行动的先导。当前，涧西迫切需要认清在“奋勇争先，更加出彩”中的历史使命，在“建强副中心、形成增长极”中的担当作为；迫切需要学习借鉴先行地区的新理念新思路，用新眼光看待新问题、新事物，以观念变革推动改革发展大突破。坚持目标引领、结果导向，抢抓副中心城市建设等战略机遇，强化平台思维，锚定千亿目标，绘制“千亿强区”实现路径图。

　　坚持创新发展，换道领跑、重塑优势。把创新作为引领发展的第一动力，推动涧西在新一轮创新版图重塑中起高峰、成高地。坚持在传统产业上高位嫁接，持续开展“万人助万企”活动，大力服务好一拖、中信重工等大企业。坚持在新兴产业上抢滩占先，积极谋划轴承、耐高温材料等科技产业社区，加快建设涧西信息技术产业园。坚持在未来产业上前瞻布局，对标智慧岛模式加快科创小镇建设，加快建设东旭氢能电机产业园、中科慧远总部基地等项目，开拓制造业发展新蓝海。

　　强化担当作为，奋勇争先、敢当标杆。省党代会明确要求洛阳要锚定万亿级经济总量目标，涧西区必须坚定不移聚焦“千亿强区”目标，不断解放思想、不等不靠、先行先试，不断推出可示范、可推广、可借鉴的经验做法。重振洛阳辉煌的新征程已经开启，涧西将进一步强化答卷意识，立足实际主动领题，深入研究精准破题，走好赶考路、答好时代卷，在“建强副中心、形成增长极”中奋勇争先、担当作为。(记者 郭飞飞 通讯员 闫亮)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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