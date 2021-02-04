邵雍诞辰一〇一〇周年纪念邮简首发式举行

12月4日，北宋哲学家邵雍诞辰一〇一〇周年纪念邮简首发式在伊川县邵雍墓地邵园举行。

12月4日，北宋哲学家邵雍诞辰一〇一〇周年纪念邮简首发式在伊川县邵雍墓地邵园举行。

为弘扬中华优秀传统文化，纪念先贤邵雍诞辰一〇一〇周年，祝贺邵雍个性化邮票的发行，由洛阳市集邮协会、伊川邵雍易学研究院、洛阳市金地达置业有限公司、洛阳邵雍思想文化研究会支持，北京老兵方阵·纪念邮简发布平台推出了一套《伊川翁·邵雍》纪念邮简，编号印制2021枚。

在首发式上，伊川县邮政公司工作人员向大家展示了已加盖首发日纪念戳的邵雍纪念邮简，受到与会者欢迎。

当日，洛阳理学研究会、伊川邵雍易学研究院召集学者和专家，组织召开“邵雍与河洛文化2021年会”。与会人员深入探讨邵雍思想在黄河文化中的历史地位和当代价值，对如何充分利用邵园资源开展文旅活动和扩大社会影响，进行讨论并提出建议。

记者了解到，12月2日，中国邮政特别发行《内圣外王——邵雍诞辰一〇一〇周年》个性化邮票一版。邮票采用了双主图《乐》和《和谐》，邮票附图为画家范曾创作的《邵雍像》和诗歌。

邮票设计采用先天八卦图版式，底图表现二十八星宿图和河图洛书，展示邵雍的学术源流和成就；邮票边饰选取了康节村、安乐窝、天津桥、邵雍墓四处地点作为设计素材，体现邵雍一生脉络。

邵雍墓位于洛阳伊川县平等乡伊水滨的紫荆山下。墓地坐北面南，南北长89米，东西宽48米。墓冢高2米，周围砖砌八角墙。冢前有墓碑，上书“宋先儒康节邵夫子墓”。(记者 余子愚 通讯员 常安家)