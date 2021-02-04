加快“人人持证、技能洛阳”建设 2025年洛阳持证人数将达200万

日前，洛阳市印发《洛阳市高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》(简称《方案》)，推动群众更加充分、更高质量就业增收。

日前，洛阳市印发《洛阳市高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》(简称《方案》)，推动群众更加充分、更高质量就业增收。

根据《方案》，洛阳将围绕技能人才重点建立健全三大体系，本篇首先对“建立健全技能人才培养培训体系”解读。

到2025年，全市持证人员总量达到200万人

《方案》对洛阳高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作提出目标要求：

●2025年：全市完成150万人次职业技能培训、105万人取得相应证书。

全市持证人员总量达到200万人，占从业人员的60%以上，其中技能人才总量达到130万人，占从业人员的40%左右；中高级技能人才总量达到105万人，占技能人才总量的80%以上。

力争全市技能劳动者全部实现持证就业，率先建成全省技能人才高地。

●2035年：全民能力素质明显提升，从业人员基本实现“人人持证”，居民人均可支配收入增幅高于全国平均水平，实现“技能洛阳”目标。

数读《方案》

●企业职工：每年培训12万人次

强力推动企业职工全员培训工作，大力开展岗前培训、在岗培训，实现全员持证；支持企业按照有关规定举办或参与举办职业培训机构；发挥失业保险促进就业作用，支持符合条件的参保职工提升职业技能。年培训企业职工12万人次，其中取得证书9万人。

●技能人才培训基地：到2025年建设20家

职业院校和技能培训机构是技能人才培养的主阵地。《方案》提出，要把洛阳打造成为全国重要的先进装备制造业职业教育基地。大力发展技工教育，支持符合条件的技工学校申报技师学院，积极争取洛阳职业技术学院增挂洛阳技师学院校牌。支持有资质的民办职业技能培训学校创办技能人才培训基地，年完成培训10万人、其中取得证书7万人。到2025年，建设涵盖高端制造、洛阳水席、电子商务、紫砂陶艺、科技农业、家政服务业、中医催乳技能人才培训基地20家。

●新型农民：每年培训5万人次以上

洛阳将加快以技能人才振兴助力乡村全面振兴。《方案》提出，要加大乡村振兴技能人才培训力度，加快培养一批懂技术、善经营、会管理的新型农民，年完成培训5万人次以上，其中取得证书4万人。建设一批乡村振兴技能人才“整村推进”职业技能提升培训基地，推动职业院校与自然村、社区(办事处)等共建合作。

●健康养老技能人才：每年培养2万人次

不断推进健康养老产业技能人才培养。支持职业院校和社会培训机构开展健康服务、养老服务、家政服务等技能人才培训。年培养健康养老技能人才2万人次，其中取得证书1.6万人。到2025年全市建成以医疗护理员、健康照护师、养老护理员、保育员为主要特色的高技能人才培训基地10个以上。

●建设行业技能人才：每年培训3万人次以上

实施建设行业、高危行业技能提升行动。支持洛阳市建设职业技术学校、洛阳城建职业技术学校扩大培训规模，提高培训质量，年培训3万人次以上，其中取得证书2.4万人。加大化工、煤矿、金属冶炼等行业企业安全技能培训，严格执行从业人员安全技能培训合格后上岗制度和特种作业人员持证上岗制度。

●文旅技能人才：每年培训0.3万人次以上

实施“文化洛阳”技能培训行动，大力支持文化和旅游行业建设职业培训学校，建设文旅行业技能人才培训基地，带动全市文旅产业转型升级，年培训0.3万人次以上，其中取得证书0.1万人。

●“河洛大工匠”：每年选树5名至10名

为更好发挥高技能人才的引领示范作用，洛阳将深入实施“河洛英才”计划，每年选树“河洛大工匠”5名至10名、“河洛工匠”60名左右，每年建设“河洛工匠”工作室5家。持续开展“洛阳市示范性劳模和工匠人才创新工作室”评选活动，到2025年，全市示范性创新工作室达到150个。(记者 牛鹏远 通讯员 李帆 尹世伟)