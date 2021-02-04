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品味冬的意蕴！大雪节气免费亲子活动在洛阳市少儿图书馆举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.05 19:13

　　“一说到‘大雪’，小朋友们是不是会想到下大雪呀？其实，‘大雪’的意思是天气更冷，降雪的可能性比‘小雪’更大了……”7日将迎来大雪节气，今天下午，大雪节气免费亲子活动在洛阳市少儿图书馆内的国学馆举行。

　　本次活动由洛报融媒采集中心与洛阳市少儿图书馆联合举办，现场的小朋友和家长通过多种形式了解了大雪的民间习俗。

　　“大雪天已冷，冬至换长天”“大雪遍地白，冬至不行船”“大雪雪满天，来年必丰年”活动一开始，洛龙区启迪未来小学的老师宋冬，给小朋友们讲解了洛阳民间保留的、生动描述“大雪”节气的农谚。

　　“哪位小朋友知道，大雪是二十四节气中的第几个节气？”“它是冬季的第几个节气呢？”……在互动环节，老师通过节气知识竞赛的方式，带大家深入了解二十四节气的民俗等，小朋友们争先恐后地举手回答，气氛十分热烈。

　　“已讶衾枕冷，复见窗户明。夜深知雪重，时闻折竹声。”紧接着，老师教大家朗诵了唐诗《夜雪》。

　　雪人，是冬天不可缺少的主角，也是小朋友们的乐趣所在。在老师的带领下，小朋友们动手制作了可爱的雪人手工作品，动手又动脑，培养孩子创造力的同时，感受了大雪节气的魅力。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 田甜 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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