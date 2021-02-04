初冬好时令，植树正当时。根据全省统一部署，4日，全市2021年冬季义务植树活动举行，在河洛大地全面掀起大规模国土绿化高潮。

高标准高质量推进国土绿化行动

为现代化洛阳绘就最美生态底色

徐衣显等与干部群众一起参加冬季义务植树活动

初冬好时令，植树正当时。根据全省统一部署，4日，全市2021年冬季义务植树活动举行，在河洛大地全面掀起大规模国土绿化高潮。市委副书记、代市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁，市人大常委会主任吴中阳，市政协主席杨炳旭等市领导来到新安县正村镇沿黄生态廊道绿化现场，与广大干部群众一起参加义务植树劳动，号召全市人民以实际行动守护黄河生态、增绿河洛山川、共建绿水青山美好家园。

晴空丽日，冬阳煦暖，黄河生态廊道新安段天高水阔、河山秀美。大河田园义务植树基地原本是陡峭贫瘠的荒山荒坡。得益于黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战略的深入实施，当地驰而不息推进沿黄绿化和国储林建设，一座山头接着一座山头攻，在黄河岸线铺就美好生态画卷，成为田园美景与黄河风光交相辉映的乡村旅游打卡地。植树现场，人潮涌动，热火朝天。徐衣显等领导同志拿起铁锹，与干部群众一起投入到植树活动中。大家挥锹培土、修整树穴、放置树苗、提桶浇水，一道道工序一丝不苟、认真细致。徐衣显接连种下多株白皮松，一边植树，一边与技术人员交谈，仔细了解树种习性、后期管护等情况，并叮嘱大家一定要按照技术标准，加强管理养护，确保栽种一棵、管理一棵、成活一棵，提高成活率、成材率。要求各级领导干部率先垂范，带动广大党员群众，形成全市动员、全民动手、全社会共同参与的国土绿化格局，让“绿水青山就是金山银山”理念在河洛大地深入人心，使爱绿护绿、增绿添绿在美丽洛阳蔚然成风。当日上午，经过辛勤劳动，大家高标准种植白皮松70余亩。一棵棵新苗绿意盎然、迎风挺立，成为黄河岸边的一抹亮色。

植树前后，徐衣显还沿途察看了黄河生态廊道建设情况。他指出，植树造林，种下的既是一株株绿色树苗，也是洛阳的美好未来。要深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，全面掀起今冬明春国土绿化高潮，不断厚植生态优势，加快建设美丽洛阳。要坚持科学绿化、合理布局，兼顾生态和经济效益，做到数量和质量并重，提升森林生态系统质量和碳汇增量，为实现“双碳”目标提供坚实支撑。要一体推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，筑牢母亲河身边的生态屏障，让黄河成为造福人民的幸福河。

据悉，当日，全市各县区上下联动，同步开展义务植树活动，栽植各类苗木约15万株。(记者 白云飞)