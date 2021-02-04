2022年艺术类省统考开考 洛阳多方提供贴心服务【视频】

4日，2022年艺术类省统考正式开始。作为普通高校招生工作的组成部分，当天共举行美术、音乐、编导制作、书法等艺术类考试。

4日，2022年艺术类省统考正式开始。作为普通高校招生工作的组成部分，当天共举行美术、音乐、编导制作、书法等艺术类考试。洛阳有关单位和相关高校多措并举，为考生提供贴心服务。

4日下午，洛报融媒记者在涧西区郑州路上的洛阳市第九中学考点门前看到，参加美术类考试的考生手提绘画用工具箱，陆续进入考场，参加色彩科目的考试。

13时许，三辆大巴车依次在考点门前停稳，100多名考生们陆续下车，戴着口罩，保持社交距离有序进场，他们都是参加专升本考试的洛阳理工学院学生。该校艺术设计学院团委书记刘鹏飞说，秋季学期开始后，学校一直严格按照省教育厅和洛阳市委市政府的要求，采取封闭化管理，严格落实各项疫情防控措施。为了保障参加此次考试学生的安全，学校决定租大巴车免费接送学生。“早晨把学生从九都校区送到考场，中午把学生们通过绿色通道直接送到学校食堂，按照错峰就餐的要求，保障这些参加考试的学生们优先就餐。12点50分，再从学校发车把学生们送到考场。”刘鹏飞说，这么做避免了在校生与外界不必要的接触，确保学生们平安。

“能歇歇脚，还能隔着车玻璃晒太阳，真好！”在考点门前停着的一辆公交车上，贴有“家长休息处”的字条分外显眼，车上几名考生家长聊着天，等候孩子凯旋。

“希望尽我们的一点绵薄之力，助考生金榜题名！”在现场的洛阳市公交集团三分公司工作人员告诉记者，考虑到天气寒冷，为给考生和送考家长提供一个相对舒适的休息场所，公司决定派出定制公交车，从早晨6点来到各考点免费提供服务，一直持续到下午5点各考点考试全部结束才返回。（记者 孟山文/图/视频 通讯员 杨燕）