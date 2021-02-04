洛阳市集中开展冬季义务植树活动【视频】

按照全省统一安排，今天上午，洛阳市同步开展2021年冬季义务植树活动。全市广大干部群众共同奔赴植树基地，挥锹培土，栽下新苗，以实际行动绿化家园，为建设美丽洛阳贡献力量。

按照全省统一安排，今天上午，洛阳市同步开展2021年冬季义务植树活动。全市广大干部群众共同奔赴植树基地，挥锹培土，栽下新苗，以实际行动绿化家园，为建设美丽洛阳贡献力量。

在新安县正村镇黄河生态廊道植树基地，市直机关党员干部和新安县干部群众300余人热火朝天地投入到植树劳动中。大家分工协作，有的扶正树苗，有的挥锨培土，有的提桶浇水，高标准种下一棵棵树苗。经过辛勤劳动，3200余株白皮松昂然挺立，给壮美黄河增添了一份生机。