揭牌！洛阳市实验小学“儿童救护学习体验中心”护航学生成长

面对危及生命安全的突发状况怎么办？如何正确使用急救用品……昨日下午，我市首家校园内“儿童救护学习体验中心”在洛阳市实验小学正式揭牌成立。该中心的投用，将为广大师生学习生活提供坚实的“安全屏障”。

面对危及生命安全的突发状况怎么办？如何正确使用急救用品……昨日下午，我市首家校园内“儿童救护学习体验中心”在洛阳市实验小学正式揭牌成立。该中心的投用，将为广大师生学习生活提供坚实的“安全屏障”。

据悉，“儿童救护学习体验中心”覆盖洛阳市实验小学凯旋、洛浦、通济、凌波四大校区，致力于向学生普及应急救护知识，引导学生学习急救的实用技能，帮助学生树立“三级防护”意识和科学的健康理念。

在揭牌仪式主会场——凌波校区，市教育局副局长梁晓丽出席，对洛阳市实验小学在学生安全教育、健康教育方面做出的努力给予肯定。“学校是人员密集的场所之一，也是应急科普的主阵地，希望洛阳市实验小学‘儿童救护学习体验中心’能够引领和辐射带动我市更多学校关注生命教育，为提高师生健康素养共同努力。”梁晓丽说。

揭牌仪式结束后，中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院口腔部副主任侯玉以《儿童口腔健康课堂》为主题，带来了一节“干货”满满、别开生面的卫生健康课，令现场师生获益匪浅。

眼下，洛阳市实验小学正在有序开展“儿童救护学习系列课程”，包括常规微创救护用品知识普及、心肺复苏按压法应用、海姆立克急救法应用等。学生通过观摩、聆听与体验，已初步掌握相关救护知识。接下来，洛阳市实验小学将以依托崭新的“儿童救护学习体验中心”，与友邻医院进一步合作，积极开发更多特色主题课程，切实提升突发事件应急处置能力，为学生健康成长保驾护航。(记者 谢钰旸 文/图)⑧