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双休日洛阳天气晴好 下周冷空气又要来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.12.04 09:05

　　昨天，天气晴好，暖意满满。

　　中国天气网预计，随着冷空气势力减弱，一直到双休日，全国大部地区气温都进入升温通道，华北、黄淮等地最高气温能达10℃出头，多地最高气温将超过15℃，但早晚寒凉感依旧明显，请注意添加衣物。

　　需要注意的是，在冷空气影响间歇，双休日，我国华北中南部、黄淮、华中等地大气扩散条件转差，将有轻至中度霾。6日，受冷空气影响，上述地区霾天气将逐步减弱、消散。

　　昨天，河南省气象服务中心提醒，今明两天，全省最高气温较为平稳，大部地区在15℃到17℃之间。6日开始，受冷空气的影响，气温将自北向南逐渐下降，其中我省北部地区预计较前期下降4℃到6℃。

　　市气象台发布“周天气预报”，预计未来一周冷空气活动频繁，6日有5级左右偏北风，7日到8日受低槽东移影响，我市部分地区有弱降水，最高气温有所下降。

　　具体预报

　　今天：晴天转多云，偏西风3级到4级，气温0℃到17℃。

　　明天：多云转晴天，偏西风3级左右，气温-1℃到17℃。

　　6日(周一)：晴天间多云，偏北风5级左右，阵风7级到8级，气温2℃到14℃。

　　7日(周二)：多云到阴天，夜里部分地区有雨夹雪，气温3℃到8℃。

　　8日(周三)：阴天转多云，部分地区有雨夹雪，气温2℃到7℃。

　　9日(周四)：多云，气温-1℃到15℃。

　　10日(周五)：多云，偏北风3级到4级，气温1℃到14℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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