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晚报第一批通讯员王中民退休后仍坚持订报 编辑起的笔名他用了27年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.04 09:06
王中民在看晚报

　　“天天看晚报，我跟晚报亲着哩！我的笔名和网名，还是晚报编辑起的呢！”12月2日上午，在洛龙区展览路王中民的家里，65岁的王中民告诉记者，他是晚报第一批读者，也是第一批通讯员，退休后仍坚持订阅晚报，从没有间断过。

　　晚报编辑给他起了好听的笔名

　　王中民退休前，在我市公安系统从事宣传工作。1994年，《洛阳晚报》创刊后，他成了第一批通讯员。

　　“想当好晚报的通讯员，就得天天看晚报。”王中民说，那时他几乎天天都去报社送稿子，有时一天能跑好几趟，他写的稿子经常在晚报上发表。

　　一天，王中民发现，他的稿子后面署名是“华人”。他询问得知，这是编辑给他起的笔名。“这刚好契合我的名字，中民是中国人民的意思，不就是‘华人’嘛！”王中民笑着说，他很喜欢这个笔名，使用至今已有27年。除了给晚报投稿时当作笔名，“华人”还成了他的网名。

　　王中民从事宣传工作的20余年，投稿热情很高，先后多次荣获晚报“先进通讯员”称号。

　　跟着晚报参与公益活动

　　成为晚报通讯员之后，有一件事让王中民记忆深刻。1994年4月，他在百货大楼前的服务站值班时，百货大楼的工作人员送来了一个正在哭泣、自称叫“小芳”的女童，看起来3岁左右。直到当晚，仍无人认领小芳。

　　第二天，王中民和同事抱着小芳来到报社，向《洛阳晚报》的记者、编辑求助，并刊登寻人启事。经过多方找寻，晚报多次刊登相关报道，最终无人认领的小芳被爱心人士收养，后来顺利考上了大学，如今已经参加工作。

　　“是晚报和爱心人士给了小芳新的人生。”王中民说，受这件事影响，他加入了洛阳市助学济困联合会，开始参加各种公益活动，为山区孩子送爱心图书，到养老院看望孤寡老人……他逐渐成为该公益团队的常务理事。

　　此外，作为《洛阳晚报·教育周刊》的热心读者，王中民还跟着教育大讲堂走进学校，为学生普及交通安全常识。为增强宣讲效果，他跟同事一起研究设计了“交通安全扑克牌”，并取得国家专利证书。每次到学校宣讲，他都会带一些扑克牌送给学生。“我想通过晚报这个平台，更大范围地宣传交通安全知识。”王中民说。

　　退休后坚持给晚报投稿

　　退休后，王中民仍坚持订阅晚报，关注交通安全、城市建设等方面的新闻。他还笔耕不辍，经常给晚报投稿，发表了不少文章呢！前不久，晚报副刊发表了他写的《那年参军到部队》，讲述了他18岁到北京参军的故事。

　　此外，王中民还经常给晚报记者提供新闻线索。看到人行道与停车区的钢制隔离栏被拔掉，发现人行道变窄……他都会向记者报料，并通过洛阳网“百姓呼声”平台等渠道向有关部门反映。他说：“城市是我们休养生息的家园，能为平安家园建设出一份力，做些对社会、对市民有益的事情，我就心满意足了。”（记者 仝景菁 实习生 杨颍静 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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