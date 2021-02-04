2021年度河南省“四个优秀”先进典型名单公示结束 洛阳多个先进典型榜上有名

昨日，记者从市文明办获悉， 2021年度河南省“四个优秀”先进典型名单公示结束，我市3名优秀志愿者、3个优秀志愿服务组织、3个优秀志愿服务项目、2个优秀志愿服务社区榜上有名。

昨日，记者从市文明办获悉， 2021年度河南省“四个优秀”先进典型名单公示结束，我市3名优秀志愿者、3个优秀志愿服务组织、3个优秀志愿服务项目、2个优秀志愿服务社区榜上有名。 昨日，记者从市文明办获悉， 2021年度河南省“四个优秀”先进典型名单公示结束，我市3名优秀志愿者、3个优秀志愿服务组织、3个优秀志愿服务项目、2个优秀志愿服务社区榜上有名。 3名优秀志愿者 ●洛阳市新安老兵志愿者协会负责人衡哲 ●洛阳市公安局学雷锋志愿服务队志愿者孙春光 ●洛阳市女子环保宣讲团志愿者高峡 3个优秀志愿服务组织 ●洛阳市宜阳县高村农民剧团文化志愿服务队 ●河南省洛阳荣康医院志愿服务队 ●河南推拿职业学院青年志愿者服务大队 3个优秀志愿服务项目 ●洛阳市中弘中央广场“敲敲门”助老助残志愿服务 ●洛阳师范学院蓓蕾蓝丝带志愿服务项目 ●洛阳理工学院向日葵支教志愿服务项目 2个优秀志愿服务社区 ●洛阳市涧西区长春路街道生活新境社区 ●洛阳市瀍河区瀍西街道东车站社区 据了解，按照相关要求，经过层层推荐、征求意见、资料审核、专家评审等程序，省文明办推选了201个河南省优秀志愿者、优秀志愿服务组织、优秀志愿服务项目、优秀志愿服务社区“四个优秀”先进典型。（记者 贾臻 通讯员 董玉婕）