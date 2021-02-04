洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2021年度河南省“四个优秀”先进典型名单公示结束 洛阳多个先进典型榜上有名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.04 08:39

　　昨日，记者从市文明办获悉， 2021年度河南省“四个优秀”先进典型名单公示结束，我市3名优秀志愿者、3个优秀志愿服务组织、3个优秀志愿服务项目、2个优秀志愿服务社区榜上有名。

　　3名优秀志愿者

　　●洛阳市新安老兵志愿者协会负责人衡哲

　　●洛阳市公安局学雷锋志愿服务队志愿者孙春光

　　●洛阳市女子环保宣讲团志愿者高峡

　　3个优秀志愿服务组织

　　●洛阳市宜阳县高村农民剧团文化志愿服务队

　　●河南省洛阳荣康医院志愿服务队

　　●河南推拿职业学院青年志愿者服务大队

　　3个优秀志愿服务项目

　　●洛阳市中弘中央广场“敲敲门”助老助残志愿服务

　　●洛阳师范学院蓓蕾蓝丝带志愿服务项目

　　●洛阳理工学院向日葵支教志愿服务项目

　　2个优秀志愿服务社区

　　●洛阳市涧西区长春路街道生活新境社区

　　●洛阳市瀍河区瀍西街道东车站社区

　　据了解，按照相关要求，经过层层推荐、征求意见、资料审核、专家评审等程序，省文明办推选了201个河南省优秀志愿者、优秀志愿服务组织、优秀志愿服务项目、优秀志愿服务社区“四个优秀”先进典型。（记者 贾臻 通讯员 董玉婕）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·险！他的脖子被一根钢丝贯穿……
  • ·他突然频繁眨眼睛 他突然眼屎糊眼睛 都中招干眼症！
  • ·89岁老人急着做血液透析 可“生命线”被卡住了
    • 一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
        初冬，既想出去玩又不想跑太远？不妨到老城区转转。这里有如画美景供您欣赏，有新兴网红地等您打卡，来，跟...
  • ·初冬至，草金黄，伊河、洛河、黄河畔都有芦苇可赏
  • ·千年神奇“转枝柏” 花样美男亲手栽
  • ·您去北窑转一转 时光仿佛被放慢
    		•
    		 
    新闻排行
  • 拿地即开工！涧西区两块“标准地”挂...
  • 事关经适房！洛阳市政府发布最新规定
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 洛阳有望再添一批国家森林康养试点单位
  • 洛阳市区保洁时间已调整！每天9时前洒...
  • 简约精装修、家具全配套，洛阳市又一...
  • 洛阳疾控发布最新提醒
  • 2022年年底前，洛阳将建成一批乡镇专...
  • 祝福！洛阳高校一对“学霸”情侣双双保研
  • 一夜冲上全网热度第一！黄轩和王一博...
    		•
    百姓呼声
    兴洛湖乐道上为何有小火车运行？ 官方回应
    网友建议：在拆迁过程中保留一些城中村
    精彩图片
    非遗搭上互联网 传统技...
    又一“打卡地”！天街...
    洛城初冬 五彩斑斓
    洛阳龙门石窟景区伊河...
    精彩热帖

    西苑公园美

    天蓝水清洛浦美

    滴翠湖冬景

    非洲象
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605