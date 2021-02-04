市政府第九十八次常务会议要求：抢抓机遇对标对表做好深化改革文章 坚定信心聚焦聚力推动经济健康运行

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十八次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，研究全面深化改革、稳定经济运行、产业高质量发展等工作。

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十八次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，研究全面深化改革、稳定经济运行、产业高质量发展等工作。

会议强调，各级各部门要深入学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十二次会议上的重要讲话精神，坚持“发展出题目，改革做文章”，以建设全省创新发展综合配套改革市域试点为抓手，深化要素市场化配置改革，促进要素自主有序流动，提高要素配置效率；深化国资国企改革，推进市属企业混合所有制改革，改出动力、活力和竞争力；深化放权赋能改革，承接用好省级下放权限，赋予县区和乡镇更多经济社会管理权限，扩大基层发展自主权。

会议研究了当前经济形势，安排部署了经济运行工作，强调一要把握形势、坚定信心。要客观认识当前形势，精准把握宏观大势，抢抓政策机遇，积极主动作为，千方百计稳运行、稳增长、稳预期，确保全年工作顺利收官。二要多措并举、稳企助企。紧抓“六保”中的“前三保”，滚动推进“三个一批”活动，深入实施“万人助万企”活动，落实好中小微企业支持政策，推动高成长性企业培育倍增，促进各类市场主体健康发展。三要注重谋划、筑牢支撑。科学编制完善“十四五”、生产力布局等重大规划，聚焦主导产业、新兴产业、未来产业，抓好项目谋划储备，积极向上汇报对接，争取上级政策支持，为明年发展蓄势增能、夯实根基。四要统筹兼顾、安全发展。要统筹抓好安全生产、疫情防控、矛盾化解等工作，营造安全稳定的社会环境。

会议研究了产业高质量发展、国家创新型城市建设等工作，强调要坚持以质量效益为中心，优化企业、产业、项目布局，着力提升产业集群竞争力、辐射力。要坚持“以亩产论英雄”，制订中心城区大型企业搬迁计划，有序推动中心城区“腾笼换鸟”“换笼换鸟”，促进节地水平和产出效益“双提升”。要引入市场化运营主体，加快重点实验室、产业研究院、中试基地、科技产业社区建设，加强重点领域攻关，推动成果转移转化，激发创新引领动能活力。

会议研究了实施点状供地、产业用地市场化改革等工作，强调要学习借鉴先行地区经验，科学界定点状供地范围，因地制宜、精准管理、集约利用。要完善工业用地供应、新型产业用地差异化管理机制，构建统一完善的二级土地市场，严格产业用地项目准入，引导企业集中连片开发，提升园区功能品质，实现“人、城、产”融合发展。

会议还研究了巩固拓展脱贫攻坚成果、重特大疾病医疗保险和救助制度、产业高质量发展、建设国家创新型城市、未来产业发展、基层放权赋能、未成年人思想道德建设等事宜。（记者 智慧）