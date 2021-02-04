徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议

昨日，市委副书记、代市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，学习贯彻党的十九届六中全会精神，班子成员交流心得体会，研究部署全市政府系统“三转三优”行动。

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议强调

“学思践悟”弘扬宝贵历史经验

“三转三优”全面建设出彩政府

昨日，市委副书记、代市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，学习贯彻党的十九届六中全会精神，班子成员交流心得体会，研究部署全市政府系统“三转三优”行动。

徐衣显指出，十九届六中全会全面总结了党的百年奋斗重大成就和历史经验，充分体现了把握历史规律、掌握历史主动的政治自觉，充分表明了不忘初心、开创未来的使命担当。

徐衣显强调，一要在坚定信心中把牢方向。要把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，以“十个坚持”感悟成功经验，以“两个确立”统一思想行动，以“两个维护”提升政治能力，确保在思想上有收获、党性上得锤炼、政治上更坚定。二要在对标对表中强化担当。要坚持“以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行”，从党的百年奋斗中汲取奋进力量，从大局大势中找准发展坐标，从赋能定位中把握发展机遇，补齐发展短板，提升发展能级，增强综合竞争力，加快建设社会主义现代化强市。三要在创新引领中激活动能。要坚持创新驱动，以科技创新为重点推进全领域创新，深入开展科技体制改革攻坚，高标准建设一批重点实验室、研发中试基地、科技产业社区，让各类创新主体活力竞相迸发。四要在市场导向中深化改革。要深化国资国企、开发区等重点领域改革，完善要素市场化配置，深化基层放权赋能，调动县区发展的积极性和创造力。五要在抓实产业中夯实根基。要加快数字产业化、产业数字化步伐，以数字化转型提质效、降成本、保安全。要深入实施“双长制”，着力延链补链强链，打造优势产业集群。要围绕颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费，加速文旅融合，打造“黄河文化”“隋唐盛世”“伏牛山水”“国花牡丹”“工业遗产”五大品牌。六要在统筹城乡中做强能级。要加快建设交通物流基础设施，做强交通枢纽功能。要围绕产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升五大工程，着力打造青年友好型城市。要围绕“五大抓手”，大力发展现代农业科技产业园区，打造特色农业品牌，助力乡村全面振兴。七要在“三转三优”中争先出彩。要坚持“实”字当头、“干”字为先，全面开展转观念、转职能、转作风、优效能、优服务、优创新行动，加强政府自身建设，以“转”促“优”、真“转”真“优”，以过硬能力、高效服务、扎实作风，树牢政府过硬出彩形象，谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。（记者 孙自豪）