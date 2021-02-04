铸牢中华民族共同体意识 持续推进我国宗教中国化

1日，省委常委、统战部部长王东伟深入洛阳，宣讲党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，调研指导民族宗教工作。
1日，省委常委、统战部部长王东伟深入洛阳，宣讲党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，调研指导民族宗教工作。
1日，省委常委、统战部部长王东伟深入洛阳，宣讲党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，调研指导民族宗教工作。
王东伟先后走进瀍河回族区金家街社区、洛龙区安乐镇郑村和白马寺、天恩堂等地，详细了解各族群众生产生活情况，认真查看宗教场所管理、宗教活动开展情况，并与大家亲切交谈。
王东伟强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，紧扣铸牢中华民族共同体意识这条主线，积极创造各族群众共居共学、共建共享、共事共乐的社会结构和社会条件，促进各族群众广泛交往全面交流深度交融。他勉励宗教界人士继承弘扬爱国爱教优良传统，坚持我国宗教中国化方向，深入学习中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观，为促进宗教和谐、社会稳定汇聚正能量。
市委常委、统战部部长、副市长李新建参加调研。（记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉）
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