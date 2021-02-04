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河南省首家“黄河文化特色资源数据库”在洛上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 21:54

　　3日，河南省首家“黄河文化特色资源数据库”在洛阳市图书馆建成上线。

　　为保护、传承、弘扬黄河文化，今年5月，洛阳市图书馆联合三门峡、济源、焦作、平顶山四地市公共图书馆启动“黄河文化特色资源数据库”建设，旨在通过共建共享，推进黄河文化遗产的系统保护，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，讲好“黄河故事”。

　　“黄河文化特色资源数据库”聚焦黄河干流洛阳段，内容主要包括河洛文化圈范围内与黄河相关的历史文献、文学文献、非遗、故事传说、人物事件、遗址、景观、治理成就、大事编年、研究现状等，涉及历史、科技、文化等方面，系统揭示黄河洛阳段在中华文明起源、发展中的重要作用，通过文字、图片、音频、视频等多媒体形式展现黄河所蕴含的伟大精神。

　　数据库平台搭建结合“黄河文化”主题，设置大事编年、祖根文化、治理文化、名人文化、农耕文化、商业文化、旅游文化、民俗文化、红色文化、资料库等分类，并根据洛阳、焦作、三门峡、济源、平顶山五个地区文化特色，定制化设计不同地区的页面效果，五地市可分别从各自分站入口进入黄河文化数据库平台。

　　该数据库构建专题导航分类、数据检索引擎、数据统计分析系统，以独具地方性、交互性、特色性以及便捷性的互联网数据库服务于广大读者，内容呈现注重用户的交互体验效果，充分展示黄河流域文化带的文化遗存，催生更多文化旅游新业态，彰显黄河文化底蕴和特色，弘扬黄河文化的价值内涵。

　　读者可登录洛阳市图书馆官网(http://www.lyslib.cn/ )，点击“数字资源”菜单下的“自建数据库”，选择“洛阳黄河文化平台数据库”即可进入“黄河文化特色资源数据库”。（记者 李冰 通讯员 张炜 张丽鹏 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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