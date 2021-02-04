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【世界助残日】栾川10大景区为世界冬特奥小选手送上爱心礼物，助力夺金！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 19:29

　　12月3日世界助残日，河南栾川老君山、伏牛山滑雪度假乐园、鸡冠洞、重渡沟、竹海野生动物园、龙峪湾、养子沟、天河大峡谷、抱犊寨、王府竹海等10家4A级以上景区组团来到栾川县特殊教育学校，为即将代表中国参加第12届世界冬季特殊奥林匹克运动会的栾川5位冬特奥小选手(栾川福娃)送上大礼包，鼓励他们勇于拼搏，为国争光。礼包内容为：栾川10家4A级以上景区对5冬位特奥小选手及直系亲属终身免费，含景区门票和景区运营的二消项目。同时，各景区负责人表示栾川特殊教育学校在任何时候需要到景区来，景区无偿提供门票、交通、餐饮等相关协助。

　　栾川县文广旅局副局长赵冬梅表示：栾川5位特奥小选手通过自己的不断努力，走出大山，代表国家参加第12届世界冬季特殊奥林匹克运动会，作为栾川人，我们感到十分的骄傲和自豪。他们在赛场上顽强拼搏，为祖国和家乡争光，我们有责任和义务为他们提供帮助和支持，以此来肯定他们身残志坚，努力拼搏，为国争光的精神。同时借此来呼吁社会各界更多的关注和支持冬奥、冬特奥，关心残障青少年成长，弘扬积极向上的社会正能量。

　　伏牛山滑雪度假乐园营销总监许辉表示：一直以来，伏牛山滑雪度假乐园为栾川县特殊教育学校开办冬季体育项目提供帮助和支持，四季滑雪馆免费使用，冬季室外场地免费训练，以及一些装备和设施上都给予大力支持，让他们在中原地区能够得到与东北地区一样的训练场馆和基础配套，助力他们通过冰雪体育走出大山，书写自己的精彩人生。

　　据悉，12月3日是世界助残日(International Day of Disabled Persons) ，1976年，联合国大会宣布1981年为“国际残疾人年”，并确定“国际残疾人年”的主题为“全面参与和平等”。1982年，联合国宣布1983-1992年为“联合国残疾人十年”。为纪念这十年，1992年10月14日四十七届联大通过决议，确定每年12月3日为“国际残疾人日”，决议要求世界各国政府和有关组织采取更积极和广泛的行动与措施，以求实现“联合国残疾人十年”和《关于残疾人和世界行动纲领》的改善残疾人的处境,以期建立一个“人人共享的社会”。⑧
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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