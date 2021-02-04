武汉路社区开了家“匠人工坊” 汇聚各路达人

“赵师傅，下午忙不忙？给我这条裤子修下裤边吧！”3日上午，位于涧西区武汉路社区瑞都公寓小区邻里中心的“匠人工坊”正式开张，77岁的居民王芬竹拿着一张“涧贤币”找到裁缝师赵文玲，现场“购买”了一次免费修裤边服务。

“赵师傅，下午忙不忙？给我这条裤子修下裤边吧！”3日上午，位于涧西区武汉路社区瑞都公寓小区邻里中心的“匠人工坊”正式开张，77岁的居民王芬竹拿着一张“涧贤币”找到裁缝师赵文玲，现场“购买”了一次免费修裤边服务。

记者看到，“匠人工坊”里设有照相馆、理发店、裁缝店、小吃店等，每家店的“老板”都是辖区里的手艺人。比如，63岁的照相馆“老板”钱源公，退休前是我市一家国营理发店的摄影师，退休后积极投身志愿服务工作，目前担任瑞都公寓小区党支部书记。在“匠人工坊”试营业期间，钱源公不仅给辖区居民提供免费拍照服务，还开设了手机摄影培训班，为爱好摄影的老人提供教学服务。

用于“购买”服务的“涧贤币”，其实是一张盖有社区公章的纸条，上面写着“凭此票可享受免费服务一次”的字样，还设置了有效时间。武汉路社区居委会副主任王春艳介绍，辖区居民参加社区志愿服务活动就能“挣”到“涧贤币”，然后在“匠人工坊”里“消费”。

“相比以前，这种方式能更好地提升志愿者的积极性。”王春艳说，该社区早在2019年前就开始实施“涧贤银行”项目，志愿者参加志愿服务活动可以获得积分，凭积分在社区爱心超市兑换卫生纸一类的生活物品。然而，他们在实践中发现，对于部分志愿者来说，可兑换的物品吸引力不足，起到的激励效果不佳。为了完善激励机制，他们跟“匠人工坊”里的手艺人达成协议，在正常经营的同时，也为志愿者提供一系列免费服务，而凭据就是“涧贤币”。在“匠人工坊”试营业期间，这样的模式得到不少志愿者的好评。

“匠人工坊”不仅为志愿服务形成“闭环”提供了助力，也为辖区居民提供了便利。49岁的裁缝店“老板”赵文玲，是一名从业20多年的裁缝师。此前，她长期在辖区道路边摆摊做裁缝生意，虽然受到居民欢迎，却违反了城市管理相关规定，不得不撤摊。社区工作人员得知此事后，主动邀请赵文玲进驻“匠人工坊”，不仅为她解决实际困难，也满足了居民需求。

“下一步，我们将在辖区内发掘更多手艺人，增加‘匠人工坊’的数量和质量，让志愿者和辖区居民获得更多便利，进一步助力我市创建全国文明典范城市。”武汉路社区相关负责人说。（记者 刘嘉仪 通讯员 张静 程亚景 文/图）